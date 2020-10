No provavelmente último jogo de Dyego Coelho no comando do Corinthians, o técnico interino viu a equipe perder por 2 a 1 para o Ceará de virada, neste domingo, e entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“O responsável desta derrota sou eu, que fique bem claro”, afirmou na entrevista virtual após o jogo, o sétimo dele na função, período em que acumulou três derrotas, três empates e uma vitória.



Coelho ainda explicou a decisão de ir a campo sem a presença de um centroavante. “Tentamos deixar o time mais móvel, essa era nossa intenção”.

Outra questão a respeito da escalação foi a permanência de Luan durante os 90 minutos do jogo. “A grande situação é o que você citou, vocês não acompanham o treino (no cenário atual), ele (Luan) demonstra algumas coisas. Pela situação do Cazares, que não pode jogar mais do que 50, 60 minutos ou menos até. E ele (Luan) demonstra uma situação que me agrada e por isso que está jogando”.

Com a derrota deste domingo, o Corinthians chegou a cinco partidas seguidas sem vitórias (dois reveses e três empates), estacionou nos 15 pontos e caiu para a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento.

Equipe alvinegra voltará a campo na quarta-feira, quando visitará o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 21h30 (de Brasília).