Gabriel Sara foi um dos grandes destaques do São Paulo na vitória desta quarta-feira por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, no Morumbi. Passada a partida, o meia, que saiu de campo com um gol e uma assistência, comemorou o fim da sequência de sete jogos em vitória e garantiu que o pressionado Fernando Diniz conta com o apoio do grupo.

“Essa vitória é uma reação. O técnico não está sozinho, a gente está com ele. Isso é uma reação do grupo para voltar ao caminho das vitórias”, afirmou Gabriel Sara ao Premiere.

Além de dar fim à sequência de sete jogos sem vitória, o São Paulo também acabou com a sequência de dez partidas sofrendo gols. O elástico triunfo veio em boa hora. Além de amenizar a enorme pressão sobre o elenco, o resultado também dá confiança para o clássico do próximo sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

“O que fez a diferença foi o espirito do grupo, a união do grupo. A gente sabe o momento que estamos vivendo, precisamos nos unir mais, ter mais garra, raça, dentro de campo. Acredito que demonstramos isso hoje”, completou.

Depois de iniciar a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na sétima colocação, o São Paulo voltou a subir na tabela e aparece novamente entre os seis primeiros colocados da competição. No sábado, contra o Palmeiras, o time de Fernando Diniz terá um confronto direto pela ponta da tabela. A ver como o Tricolor irá se comportar em campo em um duelo importante para suas pretensões na temporada.