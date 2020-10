O Atlético-MG goleou o Vasco por 4 a 1 neste domingo e abriu distância da ponta do Campeonato Brasileiro. Um dos protagonistas da equipe, Keno comemorou a boa fase e seu sétimo gol na competição.

“Fico feliz pelo gol, mas o mais importante é a vitória. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, eles saíram na frente, mas tivemos tranquilidade e calma sabendo que poderíamos virar o jogo. Conseguimos virar então agora é descansar”, disse ao SporTV na saída de campo.

“A gente treina desse jeito, intensidade o tempo todo. A gente sabe que o trabalho do Sampaoli é assim, ele exige muita pressão na bola, a gente perdia a bola e exercia pressão, quando estava 2 a 1, 3 a 1; e procurava o gol do mesmo jeito. Do jeito que a gente treina temos que colocar em campo”, explicou.

O Galo soma 27 pontos na liderança do Brasileirão, contra 22 do vice-líder Internacional, que tem um jogo a mais. Os mineiros voltam a campo na próxima quarta-feira, fora de casa contra o Fortaleza.