Obras de construção civil pesada em MG

As vagas de emprego em Brumadinho são destinadas a construção civil pesada. Os projetos e as construções estão demandando de profissionais que atuem, inicialmente, em Brumadinho. Então, em seguida confira os cargos e como se candidatar.

Vagas de emprego em Brumadinho

Novas oportunidades de contratação para profissionais que desejam trabalhar na construção civil pesada foram anunciadas. As vagas foram divulgadas na última sexta-feira (02) e visam contratar funcionários para trabalhar, inicialmente, em Brumadinho. Será necessário que os candidatos possuam experiência na área e disponibilidade para trecho.

Vagas

Confira as vagas divulgadas na última sexta-feira (02):

Eletricista

Motorista de Caminhão Basculante

Operador de Carregadeira

Operador de Escavadeira Hidráulica

A empresa informou que está em busca de interessados a concorrer às vagas de emprego em Brumadinho para construção civil, será necessário experiência na função com comprovação em carteira, além de ter disponibilidade para trecho. No entanto, antes de encaminhar seu currículo verifique se as informações estão atualizadas.

Os interessados que querem entregar a equipe da PROGEO Engenharia, e que preencham todos os pré-requisitos da empresa, podem encaminhar o currículo via endereço de e-mail: [email protected] Informe no campo “assunto” qual o nome do cargo desejado e anexe uma cópia de sua carteira de trabalho onde constam os registros de emprego, RG e CPF.

Sendo assim, mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste umas das vagas de emprego em Brumadinho!