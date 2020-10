Odair Hellmann exalta elenco do Fluminense após vitória sobre o Goiás

O Fluminense conquistou uma importante vitória nesta meio de semana. Os três pontos diante do Goiás mantiveram os tricolores próximos dos líderes do Campeonato Brasileiro.

Os cariocas tiveram muitos desfalque por conta da covid-19, mas passaram sem perder pelo ocorrido. O técnico Odair Hellmann não escondeu a ansiedade para o retorno dos atletas, mas fez questão de elogiar o elenco tricolor.

“A gente espera poder contar o mais rápido possível com todos os jogadores. Acabamos tendo esse problema do covid-19, tirou dez jogadores, se não me engano, e uma situação de lesão com o Wellington, preocupação de cartão com o Michel. Bastante dificuldade da gente ter opções, características diferentes para poder fazer um início de jogo pensando em estratégias diferentes, mas o grupo deu uma resposta muito positiva, muito forte”, disse.

O comandante ressaltou que o clima dentro do clube ajuda na recuperação após os maus resultados.

“O ambiente é muito positivo, muito leve, muita confiança. A gente às vezes perde, oscila, mas a gente busca dar uma resposta o mais rápido possível. Essa é uma força desse grupo”, declarou.

O Fluminense volta a campo neste domingo, quando recebe o Bahia, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.