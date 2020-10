Odair minimiza boa colocação do Fluminense no Brasileiro

O Fluminense empatou com o Atlético-MG e manteve a boa sequência no Campeonato Brasileiro. Além do bom resultado, a atuação da equipe foi muito elogiada. Os tricolores seguem entre os líderes do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Odair Hellmann minimizou a colocação da equipe carioca.

“Nós estamos fazendo um bom campeonato, mas ainda não terminou nem o primeiro turno. Estamos fazendo muito bem até agora, mas até agora. Nós temos que saber que o campeonato é de 38 rodadas, estamos na 16ª, duas derrotas te colocam lá para baixo, duas vitórias te colocam lá para cima. Muita tranquilidade, muito trabalho, muita transpiração para que a gente continue nessa caminhada, mas é muito difícil o campeonato”, disse.



Foto: Divulgação/Fluminense

Odair Hellmann ressaltou que tem trabalhado para manter o foco do elenco do Fluminense: “Estou muito atento a esse tipo de situação para não deixar “Ah agora vai brigar pelo título”, “agora vai brigar pelo não sei o quê”. Nós aqui não colocamos limite, o tamanho do Fluminense não pode impor limite para o bem, mas nós temos que saber da nossa realidade. A nossa realidade é lutar duro, forte, jogo a jogo e continuar mantendo essa linha para lá no final, se continuar assim, comemorar alguma coisa”, declarou.

O Fluminense volta a campo neste sábado, quando recebe o Ceará, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.