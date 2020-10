Odair rebate críticas após vitória do Fluminense em Goiânia

Apesar da irregularidade, o Fluminense vem conseguindo se manter entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Eliminado pelo Atlético-GO na Copa do Brasil, a segunda queda em mata-matas no ano, o time recebeu muitas críticas.

Uma das características negativas apontadas era o excessivo recuo do time quando estava em vantagem no placar. Entretanto, após o Flu vecer o Goiás de virada nesta quarta-feira, pelo Brasileiro, o técnico Odair Hellmann rebateu as críticas.

“Aqui não tem comando de recuo, jogadores não querem recuar, só que a gente joga contra adversários. Isso tem que ficar muito claro, não há comando nenhum de recuo. Se recua, é porque o adversário conseguiu se impor em relação à nossa estratégia. Ou porque não temos características para manter a todo tempo uma intensidade mais forte no setor do adversário. Mas nosso conceito é um só, a marcação pressão sobre a bola, subir bloco quando adversário estiver com construção lenta”, disse o treinador.

Hellmann se apoio em dados estatísticos para provar sua tese. O Tricolor está em sexto na tabela do Brasileiro, mas tem o segundo melhor ataque, com 21 gols, e só fica atrás do líder Atlético-MG.

“O futebol tem muitas teses e a prática é muito diferente disso. Às vezes pelo adversário ou por não jogar bem, a gente não consegue criar muitas chances. Mas temos o segundo melhor ataque da competição apesar dessas questões. Importante que estamos melhorando no quesito de finalizações certas, aproveitando a posse de bola que tem sido alta e seguir com essa produção ofensiva que está nos ajudando”, afirmou.

A vitória em Goiânia, a segunda em três partidas, serviu para tranquilizar o ambiente no Flu.

“O ambiente é muito positivo, muito leve, muita confiança. A gente às vezes perde, oscila, mas a gente busca dar uma resposta o mais rápido possível”, concluiu Odair.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo pela 15ª rodada do Brasileirão, e vai enfrentar o Bahia, no Maracanã.