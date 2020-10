Odegaard sofre lesão muscular e vira dúvida para o ‘El Clásico’

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira, que o meia Martin Odegaard sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita. O jovem não foi relacionado por Zinedine Zidane para enfrentar o Cádiz, neste sábado, e tem participação no ‘El Clásico’ ameaçada. A partida contra o Barcelona será disputada no próximo sábado (24), às 11h (de Brasília), no Camp Nou.

O clube merengue não deu detalhes da lesão e não estipulou um prazo para o retorno. No entanto, de acordo com a imprensa espanhola, o tempo mínimo para um atleta se recuperar dessa lesão e voltar aos treinamentos é de 10 dias. Dessa forma, Odegaard também perderá a estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões, diante do Shakhtar Donetsk, na próxima quarta-feira (21).

O jovem, de 21 anos, participou dos três últimos jogos da seleção da Noruega, na semana passada. Foram duas vitórias – sobre Romênia e Irlanda do Norte -, pela Liga das Nações, e uma derrota para a Sérvia, pela repescagem das Eliminatórias para a Eurocopa.