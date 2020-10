Oeste perde para Confiança e segue isolado na lanterna da Série B

O Oeste segue sem reação na Série B do Campeonato Brasileiro. Os paulistas visitaram o Confiança neste sábado e perderam por 3 a 1, pela 16ª rodada da competição nacional.

A tarde foi de Renan Gorne, que marcou três vezes para os donos da casa ainda no primeiro tempo, aos dois, 13 e 36 minutos de jogo. Os visitantes descontaram com Caio aos 18, mas não conseguiu reagir na segunda etapa.

Com a derrota, o Oeste segue estacionado na tabela com apenas sete pontos somados em 16 jogos, menos da metade que o primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Náutico, que tem 15 e uma partida a menos. Já o Confiança faz campanha sólida e alcançou a 9ª colocação com a vitória, com 22 pontos somados.