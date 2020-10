Oeste perde para Operário-PR e afunda na lanterna da Série B; paranaenses colam no G4

O Oeste recebeu o Operário-PR nesta segunda-feira e perdeu por 1 a 0, em duelo válido pela abertura da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém os paulistas na lanterna da competição.

O único gol da partida saiu aos 32 minutos da primeira etapa. Clayton partiu com a bola dominada no campo de ataque, avançou e abriu com Marcelo na direita. O camisa 10 devolveu para Clayton que completou livre dentro da área para marcar.

Com a décima derrota em 14 jogos, o Oeste segue isolado na lanterna da Série B, com apenas seis pontos somados, sete a menos que o Figueirense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Já o Operário-PR vive situação oposta; com a vitórias os paranaenses chegaram a 22 pontos, subiram provisoriamente para o 6º lugar e encostaram no G4. O 4º Paraná tem 23.