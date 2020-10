Oi, G4! CRB passa pelo Avaí e ‘salta’ na tabela da Série B

Ao menos em caráter provisório, o CRB está no G4 da Série B do Brasileirão. Frente ao Avaí no Estádio Rei Pelé nessa sexta-feira (2), o time do técnico Marcelo Cabo chegou aos 20 pontos ganhos ao fazer 3 a 1 na equipe catarinense que, depois de duas vitórias seguidas, para na 10ª colocação com 16 unidades.

POUCAS EMOÇÕES

O cenário do jogo tinha nos seus momento iniciais o CRB com mais tempo de posse de bola, porém sem a efetiva combinação de mobilidade ofensiva com acerto na troca de passes para furar a defesa do time catarinense. Por outro lado, o Leão praticamente só conseguia se retrair e buscar as bolas longas que, invariavelmente, sobravam em maioria numérica para a defesa do Regatiano.

Apesar desse contexto, a primeira grande chance de marcar surgiu para o Avaí quando Vinícius Jaú se livrou bem da marcação no lado esquerdo do ataque e cruzou para Pedro Castro que só não marcou porque Igor Cariús travou em cima da hora a finalização do meio-campista.

QUANDO CHEGOU, GUARDOU!

Explorando novamente o setor que já aparentava ser o preferido nas subidas do CRB, Reginaldo teve espaço depois de receber o passe do lado direito do ataque para levantar a cabeça e fazer o cruzamento na medida para Iago. O atacante, igualmente desmarcado, quase não saiu do chão para cabecear no extremo canto esquerdo de Lucas Frigeri. Placar inaugurado no Rei Pelé a favor dos donos da casa com 21 minutos.

JOGOU NO ERRO

Se na etapa complementar o time de Santa Catarina começou tentando subir suas linhas e ser mais insinuante no ataque com a necessidade de buscar o placar, bastaram dois momentos em que a marcação do time de Geninho cometeu erros e o Avaí pagou caro.

Aos 16, em lance que gerou muita reclamação dos avaianos pelo apito quando Moacir foi derrubado na grande área, logo na sequência Iago Dias bateu no alto e balançou as redes em tento que foi validado pela arbitragem. Três minutos depois, em cobrança de falta rápida de Alisson Safira, Diego Torres acertou uma pancada de fora da área no ângulo esquerdo de Lucas Frigeri para fazer o terceiro do Galo da Praia.

ATÉ REAGIU, MAS…

Na busca por um gol que ao menos levantasse minimamente a chama da esperança, o atacante Rildo esbanjou estilo no escanteio cobrado por Valdívia no lado esquerdo do ataque aos 35. Depois da batida que aparentava ter saído curta demais, o avante tocou de calcanhar e enganou todo mundo mandando a bola pro fundo das redes de Edson Mardden.

O mesmo Rildo ainda teve a chance de deixar a desvantagem ainda melhor quando Hugo acabou acertando com a mão bola cruzada por Getúlio em direção ao meio da grande área do CRB, penalidade marcada. Na batida, o jogador até deslocou o goleiro, mas bateu por sobre o travessão.