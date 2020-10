Olho no Draft: Prospectos para você ficar atento neste sábado de College Football

Geralmente, quando o fã de futebol americano volta suas atenções para o College Football é com a intenção de identificar bons valores e que vão estar na NFL no futuro. O Lance! te ajuda a saber quais os melhores prospectos – exceção feita aos quarterbacks, já citados em outra matéria – que estarão em ação neste sábado (3), nos jogos com transmissão para o público brasileiro. Serão 24 partidas na telinha, divididos entre Watch ESPN e TV por assinatura, na ESPN 2. Confira!

Arkansas State x Coastal Carolina – 13h – Watch Espn

Jonathan Adams, de Arkansas State, já apareceu aqui nas páginas do Lance! O jogador brilhou na sua estreia na temporada 2020, com recepções mirabolantes e um jogo para ficar na história diante de Kansas State. Frente a Coastal Carolina, mais uma chance para colocar seu nome como um jogador a ser draftado em 2021.

Florida x South Carolina – 13h – Watch ESPN

Israel Mukuamu, de South Carolina, é alto, físico e com boa movimentação para alguém do seu tamanho. Diante de um diversificado e potente jogo aéreo de Florida, enfrentando competentes recebedores, Mukuamu vai poder provar o seu valor.

Israel Mukuamu’s 3 interceptions of Jake Fromm below. Credit Mukuamu for making a great play on the ball and having the ability to run back the first interception for a touchdown but the play doesn’t happen without Javon Kinlaw pressuring Fromm. pic.twitter.com/OcD0M4jNu9 — SEC Mike (@MichaelWBratton) April 11, 2020

East Carolina x Georgia State – 13h – Watch ESPN

Dontae Wilson não tem o tamanho ou peso ideal para um nose tackle ainda, mas o que joga o atleta de Georgia State é brincadeira. Tentar movê-lo de lugar é praticamente impossível. Um jogador que pode se encaixar em time que utilizam esquema com responsabilidade de 2 gaps para a linha defensiva.

NC State x Pittsburgh – 13h – Watch ESPN

A boa fase de Pittsburgh na temporada 2020 passa por um bom trabalho do defensive end Patrick Jones II. Já são 3.5 sacks até o momento, além de oito tackles e incontáveis pressões ao quarterback adversário.

Missouri x Tennessee – 13h – Watch ESPN

Nick Bolton é um pouco baixo para a posição de linebacker nos padrões da NFL, mas joga como se fosse um gigante. O atleta utiliza de sua velocidade para atacar o jogo corrido adversário, fechando gaps com violência, e também para atuar contra o jogo aéreo, conseguindo incomodar os recebedores rivais.

Baylor x West Virgina – 13h – Watch ESPN

Trestan Ebner é uma arma nos retornos. Na semana passada, foram dois kickoffs retornados para touchdown. O jogador tem boa visão e incrível velocidade para deixar adversários comendo poeira.

Houston Baptist x Eastern Kentucky – 16h – Watch ESPN

Ben Ratzlaff, de Houston Baptist, é um wide receiver ainda desconhecido e que tem que lutar bastante pra chamar a atenção de franquias da NFL para o Draft 2021. Com muito trabalho, produção e alguma sorte, ele pode ser escolhido nas rodadas finais. O jogador é competente percorrendo rotas e bastante agressivo para fazer recepções, sem fugir do contato em nenhum momento.

Oklahoma State x Kansas – 16h30 – ESPN 2

Rodarius Williams é irmão mais novo de Greedy Williams, do Cleveland Browns. O cornerback de Oklahoma State é paciente, não se desespera se um wide receiver o bate em algum momento da rota e é agressivo para atacar a bola e impedir a recepção do adversário.

Oklahoma State CB Rodarius Williams (Greedy’s brother) is at his best in press-zone. Gets hands on the bigger body and undercuts the route for a tip to cause an INT. pic.twitter.com/JMXw8x9319 — Bobby Football (@RobPaulNFL) July 26, 2020

Memphis x SMU – 16h30 – Watch ESPN

Alto, com mãos seguras e boa velocidade, Damonte Coxie, de Memphis, é um wide receiver que incomoda qualquer cornerback. Se não receber marcação dupla, pode decidir o jogo.

Central Arkansas, x North Dakota State – 16h30 – Watch ESPN

O hype em cima de Trey Lance em North Dakota State ajudou Dillon Radunz. O jogador começou a ser mais notado após todo mundo começar a procurar vídeos do ataque dos Bisons. Radunz é um left tackle com protótipo físico ideal para posição: 1,98m e 136 quilos. O LT é um atleta experiente, com 32 jogos no College, que precisa melhorar sua técnica, sobretudo no posicionamento de suas mãos contra o passe. No jogo corrido, Radunz pode ser um pouco mais físico, impondo sua vontade sobre seus rivais

South Florida x Cincinnati – 16h30 – Watch ESPN

Michael Pitts, linebacker de Cincinnati, já tem um fumble forçado em 2020 e dez tackles totais. Tem sido eficiente contra o jogo corrido, mas ainda não teve chance de se mostrar no pass rush. Contra South Florida deve ter a melhor oportunidade para isso.

North Carolina x Boston Colege – 16h30 – Watch ESPN

Chazz Surratt, de North Carolina, é um dos melhores linebackers em atuação na temporada 2020. Tackleador seguro, de boa velocidade e muito instintivo. Surratt está sempre próximo à bola e, por vezes, com ela em mãos ao forçar turnovers.

Virgina Tech x Duke – 17h – Watch ESPN

Chris Rumph, outside linebacker de Duke, é atlético, com boa velocidade e envergadura gigantesca. Fisicamente, tem todas as características de um jogador da NFL. Evoluindo seus movimentos de pass rush pode ouvir seu nome entre as 50 primeiras escolhas do Draft de 2021.

Jacksonville State x Florida State – 17h – Watch ESPN

Alto, físico e um míssil quando persegue um jogador adversário, Hamsah Nasirildeen joga com um senso de urgência, como se cada jogada valesse sua vida. Por um time de Florida State que ainda tenta se encontrar na temporada, Nasirildeen será figura importante para guiar os jovens ao melhor desempenho.

Charlotte vs. Florida Atlantic – 17h – Watch ESPN

Florida Atlantic tem sido reconhecida como uma escola que desenvolve bons running backs para a NFL, como Alfred Morris e Devin Singletary. BJ Emmons pode ser o próximo desta linhagem a marcar touchdowns no domingo.

Ole Miss x Kentucy – 17h – Watch ESPN

Ver Elijah Moore, wide receiver de Ole Miss, é prender a respiração a cada momento que ele toca na bola. Você sabe que alguma jogada impressionante pode acontecer e não quer perder um segundo. Com velocidade impressionante, Moore é o principal nome da ofensiva dos Rebels.

Georgia Southern x Louisiana-Monroe – 20h – Watch ESPN

Sam Williams é um offensive tackle de Louisiana-Monroe, com mais de 2 metros de altura e boa velocidade, sobretudo para alguém tão grande. O jogador se destaca principalmente na proteção ao passe. Pode ser um nome interessante para ser desenvolvido ao chegar na NFL.

Tulsa x UCF – 20h30 – Watch ESPN

O duelo entre a secundária de Tulsa, com cornerbacks altos e físicos, e os wide receivers de UCF será super interessante. Fique atento ao wide receiver Marlo Williams, que é quem pode brilhar mais pelo time da Flórida.

LSU x Vanderbilt – 20h30 – Watch ESPN

Após estreia com derrota, LSU tem diante de Vanderbilt oportunidade de reabilitação. Fique atento no linebacker Jabril Cox, de LSU. O jogador se transferiu de North Dakota nesta temporada e é uma máquina de tackles, além de se mostrar eficiente quando dropa em cobertura por zona.

Auburn x Georgia – 20h30 – ESPN 2

Se tem alguém que tem chance de bater o recorde maior velocidade no combine esse cara é Anthony Schwarz, de Auburn. O jogador ainda carece de desenvolver outras qualidades de um bom wide receiver, como percorrer rotas e melhorar suas mãos, mas a sua velocidade é de outro nível.

Arkansas x Mississippi State – 20h30 – ESPN

Kylin Hill sempre foi muito competente como running back. O que chamou a atenção na sua estreia foi seu desempenho recebendo passes, ultrapassando as 170 jardas aéreas. Hill tem uma chance de se provar como um RB completo na air raid de Mike Leach em Mississippi State.

Oklahoma x Iowa State – 20h37 – Watch ESPN

O center Creed Humphrey é um dos melhores jogadores da posição a jogar no College Football nos últimos anos e deve ouvir seu nome entre as 20 primeiras escolhas no Draft da NFL em 2021. Faz um excelente trabalho tanto na proteção para o passe quanto abrindo espaços para o jogo corrido. Tem enorme experiência, jogando 14 partidas nas duas últimas temporadas, todas como titular.

Virginia x Clemson – 21h

Apesar de toda história recente de Clemson, sendo sempre uma favorita ao título, a faculdade não é conhecida por desenvolver bons jogadores de linha ofensiva para a NFL. Isso deve mudar com Jackson Carman, responsável por defender o lado esquerdo da linha de scrimmage. Uma verdadeira montanha, Carman tem mãos agressivas e também é eficiente abrindo espaços no jogo corrido.