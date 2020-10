Olho no Draft: prospectos para você ficar atento no sábado repleto de jogos do College Football

Geralmente, quando o fã de futebol americano volta suas atenções para o College Football é com a intenção de identificar bons valores e que vão estar na NFL no futuro. O Lance! te ajuda a saber quais os melhores prospectos que estarão em ação neste sábado (17), nos jogos com transmissão para o público brasileiro. Ahh, não viu o nome de Trevor Lawrence na lista abaixo? Não se preocupe, ele foi citado aqui.

Clemson x Georgia Tech – 13h – ESPN2

A opção óbvia seria por Trevor Lawrence ou Travis Etienne. Mas não gostamos de obviedades e vamos trazer à luz outro nome interessante de Clemson, porém do setor defensivo. Derion Kendrick fez barulho na semana passada, limitando o ataque aéreo de Miami e conquistando uma bela interceptação. Ex-wide receiver, recém convertido em cornerback, Kendrick ainda está se adaptando ao novo posicionamento, mas já demonstra sinais que poderá ser um excelente atleta nesta posição na NFL. Os destaques ficam por conta do seu ataque a bola, buscando interceptações ou defender o passe com frequência, e a sua habilidade em acompanhar os recebedores, uma vez que entende bem as nuances da posição.

Kentucky x Tennessee – 13h – Watch ESPN

Kentucky preparou para a NFL excelentes jogadores capazes de caçar quarterbacks. Nomes como Josh Allen, Za’Darius Smith e Bud Depree vêm a mente. Jamar Watson pode ser o próximo bom defensive end dos Wildcats. O jogador é mais um projeto, como Za’Darius era na época do College. Porém tem as ferramentas físicas para suceder, basta uma boa comissão técnica e desejo por parte do atleta.

Auburn x South Carolina – 13h – Watch ESPN

Big Kat Bryant pode retornar à defesa de Auburn, após lesão no tornozelo e enfrentar South Carolina. O jogador é fisicamente privilegiado, mas a parte técnica deixa um pouco a desejar, com o jogador confiando demais na sua força. Outro aspecto que levanta questões é o seu esforço, com o jogador parecendo não se dedicar inteiramente em todas as jogadas. Bryant só fez uma partida no ano por causa da contusão, mas precisa voltar logo a campo para responder as dúvidas dos olheiros.

South Florida x Temple – 13h – Watch ESPN

KJ Sails, cornerback de South Florida, é um jogador esperado para ser selecionado no próximo Draft. Extremamente dedicado e um líder em seu time, Sails demonstra a maturidade e fisicalidade que você espera em um jogador de futebol. Não é o mais veloz ou tecnicamente perfeito, porém compensa com dedicação.

Navy x East Carolina – 13h – Watch ESPN

Um nome que pode ter vida na NFL nesta partida é do kicker de East Carolina Jake Verity. O jogador tem força nas pernas e boa precisão. No ano, seu chute mais longo foi de 48 jardas. Tendo acertado 6 dos 7 field goals que tentou. Nos extra points, ele acertou 11 de 12 chutes tentados. Verity não deve ser escolhido no Draft, mas com certeza participará de algum training camp na NFL em 2021.

Pittsburg x Miami -– 13h – Watch ESPN

Jaelan Phillips, de Miami, está tendo suas primeiras chances neste ano. E mostrando ser disruptivo no esquema dos Hurricanes. O jogador está constante passeando no backfield dos adversários em jogadas de corrida, com 3.5 tackles para perdas de jardas. Tem que expandir seu arsenal no pass rush e ser uma ameaça mais constante aos quarterback rivais. Phillips tem ainda mais dois anos de eligibilidade no College Football, mas pode pensar em migrar para NFL caso seja mais produtivo na temporada 2020.

Liberty x Syracuse – 13h – Watch ESPN

Trill Williams não é um produto finalizado, podendo acrescentar ainda mais armas ao seu jogos. Mas seu atleticismo e agressividade saltam os olhos. Ainda com mais um ano de elegibilidade, o defensive back de Syracuse seria prudente em voltar para um último ano no College Football.

Texas State x South Alabama – 13h – Watch ESPN

O linebacker Riley Cole, de South Alabama, está na watchlist do Senior Bowl deste ano. Contra a corrida, é onde ele faz seu melhor trabalhando, atacando os gaps e assegurando os tackles: já são 25 na temporada. O jogador caminha para ter seu ano mais produtivo. Cole se destaca por ter as ferramentas físicas necessárias para a posição, o que pode atrair os times da NFL.

Jacksonville State x North Alabama – 15h – Watch ESPN

Neste ano, Jeremy Chinn e Kyle Dugger foram dois safeties de universidades pequenas selecionados no Draft da NFL. Esse é o caminho que sonha seguir Chris Johnson, de North Alabama. O jogador é talentoso, e bem comentado na universidade. Mas o nível de competição que atuou até o momento pode ser um problema. Contra Jacksonville State, será interessante ver seu duelo com Trae Barry, tight end da equipe adversária.

Ole Miss x Arkansas – 16h30 – Watch ESPN

Kenny Yeboah tem tido um início brilhante em Ole Miss. Em um Draft que promete ter ótimos tight ends à disposição para NFL, Yeboah não é visto entre o topo da posição. No entanto, seu bom início de temporada, sendo uma ameaça constante na redzone e em passes no meio de campo, Yeboah pode brigar pelo top5 da posição. Será divertido ver sua batalha contra Jalen Catalon de Arkansas.

UCF x Memphis – 16h30 – Watch ESPN

Memphis é reconhecida por um jogo corrido primoroso, especialmente nos anos que Mike Norvell comandava o programa. Kenneth Gainwell pode ser mais um running back forjado na universidade a pintar na NFL, o terceiro consecutivo. Produtivo e explosivo, Gainwell pode ser uma escolha interessante à disposição a partir da quarta rodada.



Eastern Kentucky x Troy – 16h30 – Watch ESPN

Alonzo Booth é um típico running back dos anos 80. Pesado, forte e capaz de conquistar aquelas jardas mais difíceis na marra. No jogo aéreo, Booth é praticamente nulo. Para ser draftado, precisará produzir em alto nível nos jogos restantes por Eastern Kentucky do College.

Duke x North Carolina State – 16h30 – Watch ESPN

Alim McNeil fez barulho na semana passada com um touchdown após conseguir uma interceptação. O pesado defensive tackle tem em sua carreira 60 tackles, sendo 16 para perdas de jardas, dois fumbles forçados e nove sacks. Destaca-se pelo seu atleticismo e por ter boa agilidade para o seu peso.

Texas A&M x Mississippi State – 17h – ESPN2

Dan Moore é experiente, tendo 30 partidas como titular no College, e consegue ser um bom guarda-costas para Kellen Mond, protegendo seu lado cego. Pode ser uma escolha nos rounds finais, para ser desenvolvido pelas franquias da NFL para o futuro.

Virgina x Wake Forest – 17h – Watch ESPN

O tackle Dillon Reinkensmeyer de Virginia é versátil, já tendo atuado em várias posições da linha ofensiva, e experiente, com 43 partidas no College Football. Na NFL, os times podem encará-lo como um guard, sendo escolhido para abrir espaço especialmente no jogo corrido.

Massachusetts x Georgia Southern – 17h – Watch ESPN

J.D. King, running back de Georgia Southern, corre para a sua melhor temporada no College Football. O jogador é limitado no jogo aéreo, mas corre de forma decisiva, com violência e tem tamanho e peso adequados para a posição na NFL.

Angelo State x Stephen F. Austin – 18h – Watch ESPN

A velocidade e capacidade alargar o campo de Remi Simmons, wide receiver de Stephen F. Austin pode intrigar os olheiros da NFL, especialmente nas rodadas finais ou, mais provavelmente, para ser considerado como Undrafted Free Agent.

North Carolina x Florida State – 20h37 – ESPN2

Asante Samuel Jr tem em seu DNA o talento de um jogador da NFL, com seu pai tendo atuado na liga. Apesar de pequeno, o cornerback é destemido e tem um faro diferenciado para forçar interceptações, estando sempre próximo a bola e a atacando quando está no ar. Seu duelo contra Sam Howell e o bom grupo de recebedores de North Carolina será interessante.

Boston College x Virgina Tech – 21h – Watch ESPN

Alex Lindstrom, center de Boston College, é irmão de Chris Lindstrom, do Atlanta Falcons. O jogador demonstra ser inteligente e com capacidade de espelhar os jogadores da linha defensiva rival. É peça importante no jogo corrido de BC.

Central Arkansas x Missouri State – 21h – Watch NFL Draft

Robert Rochell, de Central Arkansas, tem 1,87 de altura e o tamanho ideal para um cornerback na NFL. O jogador precisa acrescentar mais músculo em seu corpo, entretanto. Rochell é um dos jogadores que podem ser convidados ao Senior Bowl, ótima oportunidade para mostrar que tem talento para encarar os mais talentosos recebedores da nação.