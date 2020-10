Olho no Draft: prospectos para você observar neste sábado de College Football

Geralmente, quando o fã de futebol americano volta suas atenções para o College Football é com a intenção de identificar bons valores e que vão estar na NFL no futuro. O Lance! te ajuda a saber quais os melhores prospectos – exceção feita aos quarterbacks, já citados em outra matéria – que estarão em ação neste sábado (10), nos jogos com transmissão para o público brasileiro.

South Carolina vs. Vanderbilt – 13h – Watch ESPN

Shi Smith é, sem dúvidas, o melhor jogador de South Carolina após duas partidas no ano. Em seu último ano de College Football, Smith tem 22 recepções, 225 jardas e dois touchdowns. Com boa velocidade, agressivo e com potencial de conquistar jardas após a recepção, o wide receiver lembra um pouco Deebo Samuel, também recebedor de South Carolina nos tempos de futebol americano universitário.

#19 Virginia Tech vs. #8 North Carolina – 13h – Watch ESPN

Mais um wide receiver por aqui, este, contudo, ainda não provou o hype que gerou durante toda offseason. Dazz Newsome era apontado como um recebedor para se ficar de olho e, com um grande ano, poderia até pintar na primeira rodada no Draft de 2021. Até agora, no College Football, Newsome está apagado, com uma produção aquém do esperado: três recepções para 31 jardas. Mudar esses números será fundamental para ter uma chance em se tornar profissional.

NC State vs. Virginia – 13h – Watch ESPN

O Draft de 2021 tende a ser prolífico para a posição de tight end. Kyle Pitts, Brevin Jordan, Pat Freiermuth e Charlie Kollar devem ser os quatro melhores da posição à disposição dos times da NFL Tony Poljan, de Virgina, pode brigar por uma vaga no top 5. Ele já tem 7 recepções para 69 jardas no ano, e um touchdown. Se destaca sobretudo pelos atributos físicos, com mais de 2 metros de altura. Precisa ser mais polido ao percorrer as rotas, todavia.

Louisiana-Monroe vs. Liberty – 13h – Watch ESPN

Boa altura para cornerback, com 1.85m, Jimmy Faulks, de Liberty, é físico quando está combatendo os wide receivers nas rotas e tentativas de recepções. O jogador ainda é bastante cru, mas as ferramentas físicas, além da necessidade de jogadores da posição possam fazer algum time da NFL apostar nele com uma escolha de dia 3 no Draft 2021.

Missouri vs. #17 LSU 13h – Watch ESPN

Terrance Marshall foi o terceiro wide receiver no time campeão nacional por LSU em 2019. Para essa temporada, com Justin Jefferson na NFL e Já’marr Chase optando por apenas treinar para o Draft e não entrar e campo, ganhou status de número 1. E tem correspondido. Já são 4 touchdowns e 189 jardas. O jogador tem boa altura para a posição (1.90m), velocidade e mãos seguras. Tudo para ser o próximo grande wide receiver que os Tigers entregam para a NFL.

#4 Florida vs. #21 Texas A&M – 13h – ESPN2

Leon O’Neal Jr, de Texas A&M, é um safety físico, que não foge do contato e é eficiente nos tackles, sobretudo agindo contra o jogo corrido. Em dois jogos na temporada 2020, tem 11 tackles, sendo dois para perdas de jardas e uma interceptação. Contra Florida, será interessante ver seu duelo contra o excelente tight end Kyle Pitts. Uma boa atuação e O’Neal pode subir como um foguete nos boards das franquias da NFL para o próximo Draft.

Duke vs. Syracuse – 13h30 – Watch ESPN

Victor Dimujeke, defensive end de Duke, fez quatro jogos na temporada. Em dois deles, teve atuações destacadas, nos outros dois, medianas. Dimujeke precisa ser mais constante na temporada, usar todo seu atleticismo e fisicalidade a seu favor e se tornar uma presença no backfield adversário, tal como fez contra Boston College. Na temporada, tem quatro sacks, 5 tackles para perda de jardas e 16 tackles totais. Olho nele contra Syracuse!

Mercer vs. Jacksonville State – 16h – Watch ESPN

Trae Barry é um dos poucos jogadores da partida que receberão atenção dos olheiros da NFL. O tight end, de Jacksonville State, é gigantesco, com mais de dois metros, ótima envergadura e atlético. Contra Florida State, somou quatro recepções e 59 jardas, sendo um desafio para a secundária do adversário.

Texas Tech vs. #24 Iowa State – 16h30 – Watch ESPN

Jack Anderson, de Texas Tech, é um guard que adora demonstrar o quão forte é diante dos seus adversários. E isso, às vezes, é até um defeito, com ele partindo para a briga física nas trincheiras e deixando de lado detalhes técnicos. No jogo corrido, vê-lo movendo tackles adversários é uma diversão.

UTSA vs. #15 BYU – 16h30 – Watch ESPN

O defensive tackle Khyris Tonga, de BYU, deve ser um dos homens mais fortes do mundo, com 145 quilos e 1.93m. O jogador se apresenta como um dos melhores nose tackles do College Football, sendo praticamente impossível movê-lo de lugar, especialmente em jogadas de corrida. Até o momento, tem 8 tackles, sendo 2 para perdas de jardas e outros 2 sacks.

WATCH AT YOUR OWN RISK: Khyris Tonga devours a lineman on live television and then eliminates the running back. RIP to the lives lost in this content. pic.twitter.com/p5iUIL5l5m — Jake Welch (@BYUAllBlue) September 9, 2019

# Arkansas vs. #13 Auburn – 17h – Watch ESPN

Jamie Sheerwood tem sido uma máquina de tackles por Auburn nestes dois primeiros jogos. O safety subiu um degrau no seu jogo e já é mais comentado nos circuitos de olheiros, de acordo com a imprensa americana. Sherwood é versátil, sendo ativo contra o jogo corrido, em situação de blitz e contra o passe. Na temporada, tem 17 tackles, com um para perda de jardas, um fumble recuperado, dois passes defendidos e um hit no QB.

Middle Tennessee vs. Florida International – 17h – Watch ESPN

Reed Blankenship tem tudo para ser um daqueles prospectos de universidades de pouco renome e que todo mundo fica encantado próximo ao Draft. O safety de Middle Tennessee é inteligente, instintivo e extremamente dedicado. Se ele fosse um carro, você não teria problemas com mecânico, pois o motor dele não para. Em quatro jogos, já são 28 tackles, e um passe defendido.

Pittsburgh vs. Boston College – 17h – Watch ESPN

Mais um jogo das 17h, mais um safety pra se observar. Paris Ford, de Pittsburgh, é peça chave no esquema de cobertura quarters de Pat Narduzzi nos Panthers. No ano, já soma duas interceptações e 12 tackles, sendo 3.5 para perdas de jardas. O jogador se move de forma fluída e está sempre próximo a bola, sendo muito instintivo em campo. E quando ele dá um tackle parece que um caminhão colidiu com um carro.

East Carolina vs. South Florida – 20h – Watch ESPN

Mike Hampton, de South Florida, é o cara a se ficar de olho nesta partida. O cornerback está sempre de olho na bola, fazendo jogadas e defendendo passes quando lançados para o seu lado. É extremamente confiante em campo, sempre provocando os wide receivers adversários e os chamando para o confronto.



Mississippi State vs. Kentucky – 20h30 – Watch ESPN

Kentucky é um programa conhecido pelo seu jogo corrido, sobretudo desde que Bob Stoops assumiu o comando técnico. O center Drake Jackson é um dos responsáveis por manter as corridas funcionando, sendo agressivo nas trincheiras e abrindo buracos para as corridas de running backs e do quarterback. Deve ser umas das primeiras 60 escolhas no Draft de 2021.

#2 Alabama vs. Ole Miss – 20h30 – Watch ESPN

O monstro vai sair da jaula. Christian Barmore, enfim, está recuperando de lesão e deve ser titular por Alabama, azar de Ole Miss. O jogador tem todas as armas para ser o próximo grande defensive tackle que Bama entrega para a NFL. É agressivo com as mãos, ágil, rápido na linha de scrimmage e já demonstrou algum potencial para atacar o quarterback. Olho no camisa 58 de Alabama durante as ações ofensivas de Ole Miss.

UTEP vs. Louisiana Tech – 20h30 – Watch ESPN

Josh Caldwell, cornerback de UTEP, parece ser um pouco franzino para a posição e pensando na NFL, mas joga muito acima do seu tamanho. É corajoso, não foge do contato e demonstra velocidade razoável. Pode ter uma chance nos rounds finais do Draft de 2021, mas precisa fazer mais jogadas na bola, conseguindo interceptações e defender passes. No ano, tem cinco tackles.

#7 Miami vs. #1 Clemson – 20h37 – ESPN2

Quincy Roche se transferiu de Temple para Miami com os olhos em enfrentar uma competição mais dura e provar que tem lugar na NFL. Diante de Clemson, o defensive end terá a chance perfeita para mostrar o seu valor. Terá duelo duro contra Jackson Carman, OT dos Tigers, e que deverá ser escolha de, no máximo, segunda rodada em 2021. Roche ainda vai encarar um backfield de Clemson com o quarterback Trevor Lawrence e o running back Trevis Etienne, ambos os melhores de sua posição no College Football.

Charlotte vs. North Texas – 21h – Watch ESPN

Falou em velocidade, falou em Jaelon Darden, de North Texas. O wide receiver é baixinho, mas compensa com rapidez, agilidade e movimentação. Ahhh, ele também é uma máquina de marcar touchdowns, já foram seis em 2020. Ele também conquistou 241 jardas em recepções.