Olho no Draft: Zach Wilson e mais dois QBs para você ficar atento neste sábado de College Football

Tem muito futebol americano neste sábado (10) para o fã da bola oval se divertir. Logo depois do almoço, dá para sentar na frente da televisão (ou computador ou smartphone) e acompanhar o College Football até a hora de dormir. E é claro que o Lance! te ajuda a identificar quarterbacks interessantes pra você ficar ligado neste sábado, e é bem provável que alguns deles apareçam fazendo passes, em breve, na NFL.

Para iniciar, Trevor Lawrence, possível primeira escolha geral do próximo Draft da NFL, não será citado aqui. Assim como D’Eriq King. Os dois farão um clássico entre Clemson x Miami, números 1 e 7 do ranking, respectivamente. Ambos, contudo, já receberam um review em semanas anteriores.

Zach Wilson – BYU x UTSA – 16h30 – Watch ESPN

Zach Wilson é o nome mais quente do College Football nas últimas três semanas, Já teve analista comparando o início de trabalho do quarterback ao desempenho de Joe Burrow em 2019. Não é para tanto, mas o QB tem impressionado, demonstrando ser um jogador quase que diferente do que esteve em campo no ano passado. Mais maduro, seguro no playbook de BYU, Wilson tem feito estrago com o braço e também com as pernas. O que mais se destaca, porém, são os “passes de NFL”, como back shoulders, rotas out em janelas pequenas ou passes contra o movimento do corpo. O exemplo abaixo é impossível de se defender, independente do nível de competição.

Kenny Pickett – Pittsburgh x Boston College – 17h – Watch ESPN

O quarterback de Pittsburgh é quase que uma versão de o médico e o monstro do College Football. Por algumas jogadas ou até mesmo drive, ele demonstra todo seu talento, conectando passes, com um bom processo decisório e conduzindo com segurança o ataque dos Panthers. Em lances seguintes, Pickett comete erros primários, com turnovers, leituras erradas ou passes erráticos. É provável que as ferramentas físicas, com um braço forte e bom tamanho para a posição, levem o quarterback a ser uma escolha de terceiro dia na NFL. Mas ele terá que aprimorar bastante seus talentos antes de assumir a titularidade de qualquer franquia.

Do outro lado do campo, fique atento em Phil Jurkovec, de Boston College.

Kellen Mond – Texas A&M x Florida – ESPN2 – 13h

​Na tela da ESPN, o fã de esporte poderá ver um duelo entre Kellen Mond é a boa secundária de Florida, com destaque especialmente para Kaiir Elam. Após enfrentar Alabama, Mond terá oportunidade de se provar contra mais um time de elite no College Football. uma vitória contra a powerhouse pode ser o fiel na balança de Mond, quando os olheiros estiverem o avaliando. Falta ao jogador conduzir Texas a improváveis triunfos, assumindo mais responsabilidade e carregando em suas costas o programa.

Do outro lado do campo, atenção especial em Kyle Trask, QB de Florida. Com um início de temporada brilhante, o jogador vai escalando os boards no Draft.