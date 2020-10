Olho no lance! Datena quer que Silvio Luiz narre na Band e pede liberação da RedeTV

Como forma de homenagear um ídolo, Datena pediu a liberação da RedeTV para que Silvio Luiz, de 86 anos, narre uma partida do Campeonato Italiano dentro do ‘Show do Esporte’, na Band. O empréstimo seria pontual e tem o objetivo de mostrar para o veterano sua importância para o jornalismo esportivo do Brasil. A informação foi publicada pelo ‘Uol Esportes’.

Datena teria feito o pedido diretamente ao dono da RedeTV, Almicare Jr. e para o superintendente de Jornalismo e Esporte da emissora, Franz Vacek, nesta quinta-feira. Além disso, o apresentador negocia nos bastidores para que a Band pela o empréstimo de Silvio Luiz.

Sem eventos esportivos na RedeTV, Silvio Luiz está contratado, mas sem atuar como narrador. A expectativa é que a emissora tente adquirir os direitos da Copa Sul-Americana. O narrador está na RedeTV desde 2009.

Datena começou a carreira no esporte e migrou para os programas policiais, onde comanda o ‘Brasil Urgente’ diariamente. Após a volta do ‘Show do Esporte’, o apresentador vem narrando jogos na emissora e fazendo sucesso nas redes sociais.