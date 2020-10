Olympique de Marselha vence o Bordeaux pelo Campeonato Francês

Neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha recebeu o Bordeaux e venceu por 3 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Thauvin, Amavi e o brasileiro Pablo, que anotou contra. Os visitantes fizeram o gol de honra com Josh Maja, na reta final da segunda etapa.

Com o resultado, o Olympique de Marselha chega aos 12 pontos e aparece na quinta colocação, colado no G4. Por outro lado, o Bordeaux perdeu a chance de encostar nos líderes e se manteve estacionado com nove pontos na décima posição.

Mais cedo, em duelo entre duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela, o Lorient visitou o Reims e venceu por 3 a 1. Moreto Cassamá abriu o placar para os mandantes, mas Pierre-Yves Hamel, Yoane Wissa e Terem Moffi viraram o placar.