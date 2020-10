Onde assistir ao Brasileirão 2020 · .

Palmeiras e Ceará duelam neste sábado (3), às 19h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ao vivo será disputado no Allianz Parque e terá transmissão apenas na TV paga, da TNT, e do Premiere, ambas para todo o Brasil–não vai passar na Globo, nem no SporTV. Os canais também exibem a partida em suas respectivas plataformas online.

No Premiere, Palmeiras x Ceará terá narração de Jader Rocha e comentários de Alexandre Lozetti (por vídeo) e Pedrinho. As reportagens estarão com José Renato Ambrósio, e a Central do Apito ficará sob o comando de Sandro Meira Ricci.

As opções para assistir online são TNT Go, EI Plus e UOL Esporte Clube; Premiere Play e o Globoplay são as plataformas do Grupo Globo que mostram o jogo.

O Premiere Play tem um custo mensal de R$ 79,90, e pode ser acessado pelo site ou aplicativo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online do pay-per-view.

O TNT Go está disponível para os assinantes do canal e o acesso fica disponível pelo site e também em aplicativos para dispositivos móveis. Após o download do app, basta fazer o login com os dados da respectiva operadora de TV paga.

Outra opção para assistir Palmeiras x Ceará é assinar o EI Plus, plataforma que pode ser utilizada por site e aplicativo, tem um custo mensal de R$ 19,90 e está disponível para celulares, computadores, tablets e smart TVs. A assinatura permite até dois dispositivos com acesso simultâneo.

O Palmeiras é o único time invicto da competição, mas tem mais empates do que vitórias. Soma 19 pontos e aparece na quarta colocação da tabela de classificação. O Ceará ocupa o 12º lugar, com 14 pontos.

Palmeiras ao vivo

Veja os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

Sábado (3)

17h – Grêmio x Internacional – Premiere

19h – Palmeiras x Ceará – TNT e Premiere

21h – Red Bull Bragantino x Corinthians – Premiere

Domingo (4)

11h – Botafogo x Fluminense – Premiere

16h – Coritiba x São Paulo – Globo (somente para SP) e Premiere

16h – Flamengo x Athletico-PR – Globo (exceto SP)

18h15 – Bahia x Sport – Premiere

18h15 – Fortaleza x Atlético-GO – Premiere

18h15 – Goiás x Santos – Premiere

20h30 – Atlético-MG x Vasco – SporTV (exceto MG) e Premiere