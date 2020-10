Onde assistir ao Brasileirão na TV e online · .

Palmeiras e São Paulo duelam neste sábado (10), às 19h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico ao vivo será disputado no Allianz Parque e terá transmissão apenas na TV paga, do Premiere para todo o Brasil –não vai passar na Globo, nem no SporTV. As opções para ver online são o Globoplay e o Premiere Play.

No Premiere, Palmeiras x São Paulo terá narração de Gustavo Villani e comentários de Ricardinho (por vídeo) e Paulo Vinicius Coelho. As reportagens do “Choque-Rei” estarão com Felipe Diniz, e a Central do Apito ficará sob o comando de Sandro Meira Ricci.

O Premiere Play tem um custo mensal de R$ 79,90, e pode ser acessado pelo site ou aplicativo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online do pay-per-view.

Palmeiras e São Paulo estão colados na tabela de classificação e separados por apenas um ponto. O Tricolor Paulista é o quarto colocado, com 23 pontos, e o Alviverde aparece no quinto lugar, com 22. Embora seus times estejam na parte de cima, os dois técnicos, Fernando Diniz e Vanderlei Luxemburgo, estão pressionados em seus cargos.

O Palmeiras perdeu a invencibilidade de 20 jogos ao ser derrotado na última rodada pelo Botafogo por 2 a 1, e o São Paulo vem de triunfo por 3 a 0 sobre o Atlético-GO. O Tricolor tenta quebrar o jejum de nunca ter vencido no Allianz Parque desde que a arena palmeirense foi inaugurada, em 2014.

Brasileirão ao vivo

Confira a lista com todos os jogos da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

Sábado (10)

17h – Vasco x Flamengo – Premiere

19h – Palmeiras x São Paulo – Premiere

19h – Coritiba x Fortaleza – TNT (exceto PR) e Premiere

21h – Atlético-MG x Goiás – SporTV (exceto MG) e Premiere

Domingo (11)

16h – Fluminense x Bahia – Globo (p/RJ, BA, ES, SE, AL, RN, PI, PB, CE, MA, AM, RR, RO, AC, AP, DF e a cidade de Juiz de Fora-MG) e Premiere

16h – Santos x Grêmio – Globo (p/SP, RS, PR, SC, GO, TO, MT, MS, PA e PE) e Premiere

18h15 – Sport x Botafogo – SporTV (exceto PE) e Premiere

18h15 – Atlético-GO x Bragantino – Premiere

20h30 – Internacional x Athletico-PR – TNT

20h30 – Ceará x Corinthians – Premiere