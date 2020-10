Onde assistir ao Brasileirão na TV e online · .

Válida pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro 2020, a partida entre Sport e Botafogo acontece neste domingo (11), às 18h15. O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV (exceto Pernambuco) e Premiere para todo o Brasil. O torcedor pode recorrer ao Globoplay ou Premiere Play para assistir online.

Disputado em Recife, no estádio Ilha do Retiro, Sport x Botafogo terá narração de Rembrandt Junior, com comentários de Paulo César Vasconcellos (por vídeo) e Cabral Neto. As reportagens do confronto serão de Sabrina Rocha, e a Central do Apito ficará a cargo de Nadine Basttos.

Uma opção para conferir o jogo é o Premiere Play, que tem um custo mensal de R$ 79,90, e pode ser acessado pelo site ou aplicativo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online ou então no streaming Globoplay.

Após uma sequência de três vitórias, o Sport perdeu de 3 a 0 para o Flamengo. A equipe comandada por Jair Ventura tem 20 pontos na competição. Já o Botafogo vem de um triunfo contra o Palmeiras e soma 15 pontos no Campeonato Brasileiro 2020.

Futebol ao vivo

Confira a lista com os jogos da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (11), e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

16h – Fluminense x Bahia – Globo (para RJ, BA, ES, SE, AL, RN, PI, PB, CE, MA, AM, RR, RO, AC, AP, DF e a cidade de Juiz de Fora-MG) e Premiere

16h – Santos x Grêmio – Globo ( para SP, RS, PR, SC, GO, TO, MT, MS, PA e PE) e Premiere

18h15 – Sport x Botafogo – SporTV (exceto PE) e Premiere

18h15 – Atlético-GO x Bragantino – Premiere

20h30 – Internacional x Athletico-PR – TNT

20h30 – Ceará x Corinthians – Premiere