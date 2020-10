Onde assistir ao Brasileirão na TV e online · .

Coritiba e Santos se enfrentam neste sábado (17), às 19h. Válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, o jogo terá transmissão ao vivo na TV paga no pay-per-view do Premiere, para todo o Brasil, e na TNT (exceto para o Estado do Paraná). Os canais também mostram o duelo em suas respectivas plataformas online.

O TNT Go está disponível para os assinantes do canal, e o acesso é feito pelo site e também em aplicativos para dispositivos móveis. Após o download do app, basta fazer o login com os dados da operadora de TV paga.

Outra opção para assistir Coritiba x Santos é assinar o EI Plus. O serviço tem um custo mensal de R$ 19,90 e está disponível para celulares, computadores, tablets e smart TVs. A assinatura permite até dois dispositivos com acesso simultâneo.

No Premiere, a partida, disputada no Couto Pereira, será narrada por Eduardo Moreno e comentada por Ricardinho (por vídeo) e Lédio Carmona As reportagens estarão com Nadja Mauad, e a Central do Apito ficará sob o comando de Sandro Meira Ricci.

O Premiere Play tem um custo mensal de R$ 79,90 e pode ser acessado pelo site ou aplicativo. O assinante do Premiere na TV paga pode usar os dados da operadora para acessar a sua versão online ou então assistir ao jogo no Globoplay.

O Santos perdeu uma longa invencibilidade no Brasileirão ao ser derrotado na rodada passada por 1 a 0 pelo Atlético-GO, em casa. O Peixe é o sexto colocado, com 26 pontos. Já o Coritiba vem empolgado por ter surpreendido o Palmeiras no meio de semana ao vencer o rival no Allianz Parque por 3 a 1. O Coxa deixou a zona de rebaixamento e soma 16 pontos.

Brasileirão ao vivo

Confira a lista com todos os jogos da 17ª rodada do Brasileirão e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

Sábado (17)

19h – Fluminense x Ceará – Premiere

19h – Coritiba x Santos – TNT (exceto PR) e Premiere

19h – Atlético-GO x Athletico-PR – sem transmissão

21h – São Paulo x Grêmio – SporTV (exceto SP) e Premiere

Domingo (18)

16h – Corinthians x Flamengo – Globo e Premiere

18h15 – Internacional x Vasco – Premiere

20h30 – Red Bull Bragantino x Sport – Premiere

20h30 – Fortaleza x Palmeiras – TNT (exceto CE) e Premiere

Segunda (19)

20h – Botafogo x Goiás – SporTV (exceto RJ) e Premiere

20h – Bahia x Atlético-MG – Premiere