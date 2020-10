Onde assistir ao Brasileirão na TV e online · .

Válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Flamengo x Athletico-PR acontecerá neste domingo (4), às 16h. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo para todo o Brasil (exceto para São Paulo). Para assistir online, o torcedor deverá recorrer ao Globoplay ou ao site GE (globoesporte.com), que também exibirá o jogo.

O Premiere não mostrará o confronto pois o Furacão é o único dos 20 clubes que não tem acordo com o pay-per-view. A Globo transmitirá Flamengo x Athletico-PR, menos para o Estado de São Paulo, que ficará com a exibição de Coritiba x São Paulo.

Disputado no Maracanã, o jogo será narrado por Luis Roberto, com comentários dos ex-jogadores Paulo Nunes e Roger Flores. As reportagens da partida estarão com Edson Viana, e a Central do Apito ficará a cargo de Nadine Basttos. Para assistir no GE, basta acessar o site no momento da partida e dar o play –não haverá cobrança.

Ainda com casos de coronavírus no elenco, o Flamengo vem empolgado pela goleada sobre o Independiente del Valle (EQU) por 4 a 0, pela Libertadores da América, na qual conseguiu a classificação antecipada ao mata-mata. No Brasileirão, o Rubro-Negro soma 18 pontos e tenta encostar nos líderes.

O Athletico-PR também jogou no meio da semana pela Libertadores e conseguiu avançar para as oitavas. No torneio nacional, o time paranaense busca reagir após um início ruim. Hoje, soma 14 pontos.

Flamengo ao vivo

Veja os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (4) e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

16h – Coritiba x São Paulo – Globo (somente para SP) e Premiere

16h – Flamengo x Athletico-PR – Globo (exceto SP)

18h15 – Bahia x Sport – Premiere

18h15 – Fortaleza x Atlético-GO – Premiere

18h15 – Goiás x Santos – Premiere

20h30 – Atlético-MG x Vasco – SporTV (exceto MG) e Premiere