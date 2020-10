Onde assistir ao vivo e online · .

Internacional e Athletico-PR entram em campo neste domingo (11), às 20h30 (horário de Brasília). Sem transmissão do Grupo Globo, o confronto será exibido com exclusividade ao vivo na TNT na TV paga e online. O Premiere, que não tem contrato com o Furacão, não vai mostrar a disputa. O jogo é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo será no Beira-Rio, em Porto Alegre, e terá exibição para todo o Brasil, menos para o Estado do Rio Grande do Sul, onde o jogo acontece. Ou seja, os gaúchos terão que recorrer a aplicativos ou rádios, como a Rádio Gaúcha, para acompanhar o confronto. As opções para ver online são o TNT Go, EI Plus e UOL Esporte Clube.

Na transmissão da Turner, o TNT Go está disponível para os assinantes do canal, e o acesso fica disponível pelo site e também em aplicativos para dispositivos móveis. Após o download do app, basta fazer o login com os dados da respectiva operadora de TV por assinatura.

Outra opção para assistir Inter x Athletico-PR é o EI Plus, plataforma que pode ser utilizada por site e aplicativo, tem um custo mensal de R$ 19,90 e está disponível para celulares, computadores, tablets e smart TVs. A assinatura permite até dois dispositivos com acesso simultâneo. O valor do EI Plus é o mesmo do UOL Esporte Clube.

Segundo colocado no Brasileirão 2020, o Internacional vem de uma vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Já o Athletico-PR, que está no meio da tabela, vem de um empate sem gols contra o Ceará.

Brasileirão ao vivo

Confira a lista com os jogos da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (11), e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

16h – Fluminense x Bahia – Globo (para RJ, BA, ES, SE, AL, RN, PI, PB, CE, MA, AM, RR, RO, AC, AP, DF e a cidade de Juiz de Fora-MG) e Premiere

16h – Santos x Grêmio – Globo (para SP, RS, PR, SC, GO, TO, MT, MS, PA e PE) e Premiere

18h15 – Sport x Botafogo – SporTV (exceto PE) e Premiere

18h15 – Atlético-GO x Bragantino – Premiere

20h30 – Internacional x Athletico-PR – TNT

20h30 – Ceará x Corinthians – Premiere