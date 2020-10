Onde assistir Bragantino x Internacional ao vivo na TV e online · .

Red Bull Bragantino e Internacional entram em campo nesta quinta-feira (8), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid (SP). Válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, o jogo terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere para todo o Brasil –não vai passar na Globo, nem no SporTV. Para assistir online, o torcedor pode recorrer ao Globoplay ou Premiere Play.

O confronto terá narração de Odinei Ribeiro, com comentários de Caio Ribeiro. As reportagens estarão com Renato Cury, e a Central do Apito ficará sob o comando de Sálvio Spinola.

A opção para assistir online é o Premiere Play, que tem um custo mensal de R$ 79,90 e pode ser acessado pelo site ou aplicativo em qualquer lugar do mundo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online do pay-per-view e também no Globoplay.

O Bragantino vem de um empate sem gols com o Corinthians, em casa, e ocupa a penúltima colocação no campeonato. O Internacional, por sua vez, está no topo da tabela, no G-4, apesar de também ter vindo de um empate, em 1 a 1, contra o Grêmio.

Brasileirão ao vivo

Confira a lista com os jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta, e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

19h – Athletico-PR x Ceará – TNT (exceto PR) e Furacão Play

21h – Red Bull Bragantino x Internacional – Premiere