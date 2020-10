Onde assistir Flamengo x Goiás ao vivo na TV e online · .

Jogo atrasado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo x Goiás acontece nesta terça-feira (13), às 18h. O confronto terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere no pay-per-view da TV paga para todo o Brasil. Para assistir online, o torcedor pode recorrer ao Globoplay ou Premiere Play.

Disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, Flamengo x Goiás terá narração de Gustavo Villani e comentários de Paulo Nunes. As reportagens da partida estarão com Guido Nunes.

A opção para assistir online é o Premiere Play, que tem um custo mensal de R$ 79,90, e pode ser acessado pelo site ou aplicativo em qualquer lugar do mundo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online do pay-per-view e também no Globoplay.

O Flamengo vem embalado por três vitórias seguidas, a última delas no clássico contra o Vasco por 2 a 1, e subiu para a terceira colocação na tabela de classificação, com 27 pontos. O Goiás está afundado na lanterna da competição, com apenas nove pontos.

Brasileirão ao vivo

Flamengo x Goiás é o único jogo adiado da 11ª rodada do Brasileirão. O duelo não foi realizado na data estipulada inicialmente por conflito de agenda do Rubro-Negro em relação a um compromisso pela Libertadores.

A 16ª rodada começa nesta quarta-feira (14), com oito jogos a serem disputados. Vasco x Fortaleza e Ceará x São Paulo foram postergados e não serão disputados nesta semana.