Onde assistir Flamengo x Sport ao vivo na TV e online · .

Flamengo e Sport entram em campo nesta quarta-feira (7), às 19h15 (horário de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 e terá transmissão do SporTV (exceto para o Estado do Rio de Janeiro) e Premiere no pay-per-view da TV paga para todo o Brasil –não vai passar na Globo. Para assistir ao vivo e online, as opções são SporTV Play, Globoplay e o Premiere Play.

A narração será de Luiz Carlos Jr., com comentários de Ana Thais Matos (por vídeo) e Petkovic. As reportagens da partida serão de Fernando Saraiva, e a Central do Apito ficará a cargo de Sandro Meira Ricci.

Os assinantes do SporTV também conseguirão acompanhar ao vivo e online pelo SporTV Play ou assinando o pacote Globoplay + Canais Ao Vivo, que sai pro R$ 42,90 no pacote anual.

Outra opção é o Premiere Play, que tem um custo mensal de R$ 79,90 e pode ser acessado pelo site ou aplicativo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online ou então no streaming Globoplay.

O Rubro-Negro vem embalado pela vitória sobre o Athletico-PR no último fim de semana, e entrou no G4, com 21 pontos, seis a menos que o líder Atlético-MG.

O Sport também vive boa fase, de modo que vem de três vitórias seguidas, a última delas no clássico nordestino diante do Bahia. O time pernambucano aparece logo abaixo do Flamengo, na quinta colocação, com 20 pontos.

Flamengo ao vivo

Além de Flamengo x Sport, confira a lista com os jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

Quarta (7)

19h – Corinthians x Santos – Premiere

19h15 – Flamengo x Sport – SporTV (exceto RJ) e Premiere

19h15 – Grêmio x Coritiba – Premiere

19h15 – Bahia x Vasco – Premiere

20h30 – São Paulo x Atlético-GO – Premiere

20h30 – Goiás x Fluminense – Premiere

21-30 – Botafogo x Palmeiras – Globo (exceto MG e CE) e Premiere

21h30 – Fortaleza x Atlético-MG – Globo (somente p/MG e CE) e Premiere

Quinta (8)

19h – Athletico-PR x Ceará – TNT (exceto PR)

21h – Red Bull Bragantino x Internacional – Premiere