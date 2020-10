onde estão os jogadores do Vasco que venceu o Flamengo pela última vez

O Vasco até saiu na frente neste sábado, mas acabou sofrendo a virada e perdeu para o Flamengo por 2 a 1 em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a equipe cruz-maltina viu aumentar o jejum diante do rival.

Agora já são 16 jogos sem saber o que é vitória no clássico, tendo sofrido sete derrotas e empatado nove vezes desde que bateu os rubro-negros por 2 a 0 em 24 de abril de 2016, na Arena da Amazônia, pelo Campeonato Carioca.

Dos 14 jogadores que estiveram em campo sob o comando do técnico Jorginho – hoje no Coritiba – somente um deles continua no elenco.

Curiosamente, só há também um remanescente do lado do Flamengo: Willian Arão. Os outros 13 atletas que atuaram pelo time rubro-negro, então treinado por Muricy Ramalho, já não estão mais no clube. São eles: Paulo Victor, Rodinei, César Martins, Wallace, Jorge, Federico Mancuello, Gustavo Cuellar, Marcelo Cirino, Gabriel, Paolo Guerrero, Alan Patrick, Ederson e Felipe Vizeu.

Confira quem eram os vascaínos que estiveram em campo na última vitória sobre o Flamengo:

Martín Silva: jogou no Vasco até o fim de 2018 e está no Libertad desde então.

Madson: foi ao Grêmio em 2018 e passou por empréstimo pelo Athletico-PR em 2019, antes de ir ao Santos nesta temporada.

Rodrigo: ele ainda defenderia a Ponte Preta em 2017 e, em setembro de 2018, após quase um ano sem atuar, anunciou a aposentadoria.

Luan: o zagueiro, hoje com 27 anos, foi vendido ao Palmeiras no meio de 2017.

Júlio César: o lateral-esquerdo seria emprestado ao Boavista no meio de 2017 e se aposentaria no fim de 2018.

Diguinho: o volante deixou o Vasco no meio de 2017 e depois passou a atuar no futebol gaúcho, jogando por São Paulo, Aimoré e hoje, aos 37 anos, defende o São José.

Julio dos Santos: o meio-campista paraguaio deixou o Vasco para retornar ao seu país natal no meio de 2017 para atuar pelo Sportivo Luqueño. Desde o começo de 2019, o atleta de 37 anos está no Cerro Porteño.

Andrezinho: o meia (que abriu o placar no clássico de abril de 2016) foi emprestado ao Goiás no meio de 2017 e depois passaria pelo Nova Iguaçu, antes de se aposentar na metade de 2019

Andrezinho comemora seu gol pelo Vasco diante do Flamengo Gazeta Press

Nenê: o meia foi ao São Paulo no começo de 2018, pelo qual jogou até a metade de 2019, antes de se transferir ao Fluminense.

Duvier Riascos: emprestado pelo Cruzeiro à época, o atacante (que fechou a conta na vitória contra o Flamengo) chegou a retornar ao Vasco em 2018 e depois atuou por Dalian Professional e Universidad Católica. Em 2020, o colombiano de 34 anos foi ao Always Ready, da Bolívia.

Jorge Henrique: o atacante de 38 anos foi ao Figueirense em abril de 2017 e permaneceu até o fim de 2018, quando retornou ao Náutico, time em que segue atuando até hoje.

Yago Pikachu: reserva sem ser utilizado no clássico deste sábado, ele é o único jogador da partida de quatro anos e meio atrás que segue no elenco.

Rafael Vaz: no meio de 2016, pouco depois daquele dérbi, o zagueiro iria justamente ao Flamengo e passaria pela Universidad de Chile, antes de retornar ao Brasil para defender o Goiás. Agora, aos 32 anos, ele está a caminho do Al-Khor, do Catar.

Éder Luís: o atacante de 35 anos deixou o Vasco no fim de 2017 e passou por Red Bull Brasil, São Bento e Guarani. Em julho, ele acertou com o Uberlândia para a sequência da disputa do Campeonato Mineiro.