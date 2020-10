One Piece: saiba quais são os arcos do anime que chegou à Netflix

One Piece é um dos animes mais famosos já lançados até hoje — e também um dos mais grandiosos em quantidade de episódios. Desde 1999, quando estreou, até hoje, os espectadores podem conferir as aventuras de Luffy e seu grupo, conhecido também como Tripulação do Chapéu de Palha.

Recentemente, o anime foi adicionado ao catálogo da Netflix. Mas até que a próxima temporada chegue ao streaming, há muitos episódios para serem conferidos por lá.

A 1ª temporada de One Piece possui 61 episódios e todos eles são divididos em diferentes arcos, contando com histórias diferentes entre eles. Mesmo que a narrativa siga uma certa progressão e apresentação de personagens, cada arco possui nuances particulares.

Nesta lista, veremos o que podemos assistir em cada arco da série, além também de saber o que podemos esperar com os novos episódios.

Confira:

Romance Dawn

(Reprodução)Fonte: Fuji TV

A 1ª temporada é conhecida como a Saga de East Blue. Nesses primeiros episódios, conhecemos Monkey D. Luffy, o personagem principal, além de suas ambições, desejos e anseios. O aspirante a pirata deseja se tornar o rei dos piratas, em busca da conquista do One Piece. Nesse arco, também conhecemos o espadachim Roronoa Zoro e a esperta navegadora Nami.

Orange Town

(Reprodução)Fonte: Fuji TV

A partir da chegada desses dois personagens citados anteriormente, o anime aposta no desenvolvimento do passado de Luffy, com seu mentor Shanks, o Ruivo — uma história que vem e volta à trama do personagem. Além disso, vilões vão sendo acrescentados e um dos mais legais é Buggy, o Palhaço.

Neste arco, o público conhece um pouco mais a respeito das Akumas no Mi (frutas demoníacas e também mágicas que fornecem poderes a quem as come).

Syrup Village

(Reprodução)Fonte: Fuji TV

A partir deste arco, conhecemos melhor o personagem Usopp, que é apresentado logo no episódio 9. Nesse primeiro momento, ninguém em Syrup Village leva o que Usopp fala a sério. As máximas do mentiroso são exploradas durante a apresentação desses episódios, como quando algo importante acontece e ninguém acredita.

É durante esse arco que o público conhece o excêntrico Jango, o Hipnotizador, e o vilão quase invencível Capitão Kuro. O arco tem seu desfecho no episódio 18.

Baratie

(Reprodução)Fonte: Fuji TV

Iniciando no episódio 19, no arco Baratie conhecemos mais um membro para se juntar ao grupo dos Chapéu de Palha. O cozinheiro Sanji é bastante tarado, mas possui um coração gigantesco, além de também ter um sonho ambicioso como todos os outros piratas.

Nesse arco, os espectadores conhecem também o infame Capitão Don Krieg. Após muitos conflitos, no episódio 30, vemos quase tudo ser resolvido com todos voltando à navegação.

Arlong Park

(Reprodução)Fonte: Fuji TV

O próximo arco, que corresponde aos episódios 31 a 44, volta ao passado de Nami. Depois de vários conflitos envolvendo os personagens centrais, todos precisam enfrentar a fúria do vilão Arlong, que possui uma relação direta com a navegadora. Por meio de alguns flashbacks, conhecemos mais a fundo o que transformou Nami no que é na atualidade. As histórias são bastante intensas.

As Aventuras de Buggy

(Reprodução)Fonte: Fuji TV

Conhecido também como Buggy’s Crew Adventure Chronicles, os episódios se aprofundam no vilão apresentado anteriormente. Depois de ser derrotado por Luffy e Nami, Buggy quer reconstruir seu corpo e recuperar sua honra, além de sua tripulação. O arco possui apenas dois episódios.

Loguetown

(Reprodução)Fonte: Fuji TV

A partir do episódio 48, o grupo do Chapéu de Palha desembarca em Loguetown, cidade no qual o famoso pirata Gol D. Roger foi executado pelas autoridades locais. Nesse arco, os personagens precisam enfrentar vilões poderosos da Marinha e conseguir suprimentos necessários para continuar a jornada em busca da Grand Line e o One Piece.

Warship Island

(Reprodução)Fonte: Fuji TV

Por fim, a 1ª temporada de One Piece termina com o arco de Warship Island, que é o único desta leva de episódios que não é baseado no mangá original escrito por Eiichiro Oda. Do episódio 53 ao 61, os personagens continuam em sua viagem. Os caminhos deles cruzam com o de uma garota misteriosa chamada Apis.

É a partir do final dessa temporada que começam os preparativos para a saga de Alabasta, uma das mais celebradas pelos fãs do mangá.

Gostou? Não deixe de conferir os episódios disponíveis de One Piece pelo streaming da Netflix!