Opção para o clássico, Ederson tem bons números pelo Corinthians

O começo de semestre para o volante Ederson foi extremamente positivo no time do Corinthians. O jogador foi o vice-artilheiro do elenco no Campeonato Paulista com três gols, perdendo apenas para o atacante Boselli, que anotou cinco tentos. No entanto, ele não entra em campo desde o dia 13 de setembro, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã. Nesta quarta-feira, ele deverá ser opção no banco de reservas para o técnico Dyego Coelho.

Titular, o atleta foi substituído aos 18 minutos na partida diante do Flu e depois não foi mais utilizado pelo treinador. Neste ano, Ederson atuou em 15 partidas, oito delas como titular. Foram sete jogos no Paulista e oito partidas no Brasileirão, sendo quatro como titular em cada uma das competições.

Os números do jogador são bastante favoráveis. Além de ser o vice-artilheiro do time no Paulistão desta temporada, ele é um dos melhores jogadores do elenco em termos de passes corretos no campo adversário, segundo o SofaScore. No Paulistão, acertou 88% e no Brasileiro 85%.

No que se refere ao quesito “bolas longas”, o camisa 15 tem uma participação importante: 79% de acerto na competição estadual e 70% no campeonato nacional, além de 67% de duelos aéreos ganhos, o que mostra a eficiência do jogador para a posição de meio-campo, uma das mais concorridas do elenco.

Segundo pessoas que acompanham os treinamentos, Ederson tem se destacado na preparação e tem sido um dos melhores do elenco nos resultados do GPS, que apura os números de cada atleta durante os treinos.

O meio-campista chegou ao Corinthians sendo destaque ao longo da sua carreira por ser um jogador com virtudes tanto no campo de defesa, quanto no campo de ataque. Essas características do volante chamaram a atenção do clube de Parque São Jorge, que anunciou sua contratação em fevereiro deste ano, após rescindir contrato com o Cruzeiro no início da temporada.

Ederson tem contrato com o Timão até 2025. O Corinthians detém 70% de seus direitos econômicos, enquanto os outros 30% pertencem ao próprio jogador.