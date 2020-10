Operação Penedo prende 5 integrantes de organização criminosa por porte de arma e tráfico de drogas

Na madruga desta quinta-feira, dia 01 de outubro foi deflagrada a Operação Penedo, que visa o combate ao intenso tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo, principalmente em dois bairros da cidade: bairro Santo Antônio, popularmente chamado de Barro Vermelho e na localidade conhecida como Matadouro, bairro Santa Cecília, ambas na cidade de Penedo. O nome da referida operação se deve ao batismo de um dos líderes na ORCRIM receber o vulgo de Penedo.

Esse é o resultado de um trabalho que se iniciou com os levantamentos da equipe de inteligência do 11° BPM, que após a produção de um relatório de Inteligência, o qual foi encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública que através da DEIC, por representação junto a 17ª Vara Criminal da Capital. Resultando na expedição de 15 Mandados de Busca e Apreensão.

Após o cumprimento dos referidos mandados foram autuadas em flagrantes 05 pessoas, sendo: R.A.B.S. com 27 Bombinhas de Maconha; C.S.F. com 16 bombinhas de maconha; R.S.C. com 11 bombinhas de maconha; A.S.A. com 25 bombinhas de maconha; D.L.S. com uma arma de fogo artesanal calibre 12.

A deflagração da operação contou com o apoio da 7ª DRP – Penedo, na pessoa do Del. Gustavo Xavier e equipe, 3° BPM com a participação do Canil e de guarnições ordinárias, como também o apoio do Grupamento Aéreo da SSP.

Importante ressaltar que a população tem papel fundamental para que mais ações como essas aconteçam e tenhamos cada vez mais uma cidade tranquila. As denúncias feitas através dos canais 181 e 190 são de grande valia para o serviço policial, lembrando que sua identidade será totalmente preservada.

Por Assessoria 11º BPM