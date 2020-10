Operário-PR marca no fim e fica no empate com o Vitória pela Série B

Nesta sexta-feira, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Operário-PR e Vitória ficaram apenas no empate por 1 a 1 no Paraná. O resultado não foi bom para nenhum dos times, que perderam a chance de encostar no G4.

O primeiro tempo foi movimentado no Estádio Germano Kruger, com as duas equipes buscando o ataque. A primeira chance foi dos visitantes, com Fernando Neto, que aproveitou sobra de bola na entrada área para mandar uma bomba na trave. A reposta saiu aos 12, em arremate de Tomas Bastos, que parou em boa defesa de Ronaldo.

Na etapa complementar, o Vitória voltou a acertar a trave, dessa vez com Júnior Viçosa. Já aos oito minutos, nada impediu o tento dois baianos. Carleto pegou o rebote do escanteio e cruzou na medida para Ewandro inaugurar o marcador. O Fantasma teve uma grande oportunidade de empatar logo na sequência, com Lucas Batatinha, que ficou cara a cara com o goleiro, mas o atacante mandou pelo lado.

Em desvantagem, os donos da casa seguiram apertando, e a estratégia deu resultado. Após cruzamento de Sávio, Jefinho subiu sozinho e testou firme para o fundo das redes, definindo o empate. Com o resultado, ambas equipes foram a 18 pontos. O Vitória é o oitavo colocado, enquanto o Operário é o nono.

Confira outros resultados da Série B desta sexta-feira:

Figueirense 4 x 1 Oeste

CRB 3 x 1 Avaí