Operário-PR recebe Confiança de olho no G-4

No Germano Kruger, Operário-PR e Confiança medem forças nesta sexta-feira, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela 15ª rodada da Série B.

Como chegam



Após um período sem vitórias, o Fantasma visitou o Oeste na rodada passada e levou a melhor. Com o placar, a equipe paranaense está na 7ª colocação, com 21 pontos.

Já o Confiança, uma das novidades da competição neste ano, se encontra na metade da tabela, com 18 pontos. Ou seja, um triunfo coloca o time mais perto do G-4. Outro ponto que anima o torcedor do Azulão é o desempenho do time, que venceu três dos cinco jogos.

Prováveis Escalações

Operário: Thiago Braga; Sávio, Ricardo Silva, Reniê e Julinho (Fabiano); Mazinho (Pedro Ken), Tomas Bastos, Clayton e Marcelo; Jefinho e Lucas Batatinha.

Confiança: Rafael; Nirley, Mancini, Caíque Sá, Silva; Everton Santos, G. Castilho, R. Vila; Reis, Ytalo e R. Gorne.