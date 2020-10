Oportunidades no Athletico são valorizadas por Ravanelli

Apesar da fase recente do Athletico-PR não ser tão positiva, o meia Ravanelli tratou de valorizar as chances obtidas desde que chegou ao clube vindo de empréstimo do Akmat Grozny, da Rússia.

Para ele, o mais importante é estar atento e preparado em todos os momentos já que, com a variedade de opções no elenco do técnico Eduardo Barros, cada chance de “cavar” uma vaga na equipe titular precisa ser aproveitada ao máximo.

– Ele (Eduardo Barros) tem bastantes opções, cada um lutando pelo seu espaço. Eu estou lutando pelo meu. Quando tenho a oportunidade de entrar, seja cinco, 10 ou 30 minutos, vou dar meu máximo. Não foi diferente hoje. Entrei, creio que entrei bem. Na hora que vai entrar, ele fala para fazer a diferença. Então, quem está no banco tem que estar ligado para fazer a diferença – disse depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional no Beira-Rio no último domingo (11) em coletiva.

Até o momento, o jogador de 22 anos de idade com passagem no Brasil também por Palmeirinha-RN e Ponte Preta acumula sete partidas pelo Athletico e marcou um gol.