Oportunidades para esta sexta (30)

Vagas de emprego no Sertão de PE foram anunciadas nesta sexta-feira (30). As novas oportunidades, divulgadas pela agência do trabalhador de Pernambuco, são para a região de Petrolina e Salgueiro. Confira, a seguir, mais informações.

Nesta sexta-feira, (30), novas oportunidades de emprego foram anunciadas pela Agência do Trabalhador de Pernambuco. As chances são para Petrolina e Salgueiro.

Os profissionais interessados em participar do processo seletivo devem entrar em contato com o Seteq via internet. Devido a pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial na agência do trabalhador de Pernambuco está ocorrendo com agendamento prévio.

Existem duas formas de realizar o agendamento: pelo Portal Cidadão e o site da secretaria.

Petrolina

Veja algumas das vagas divulgadas para Petrolina:

2 – Servente de Obras

2 – Vendedor Pracista

2 – Operador de Empilhadeira

1 – Auxiliar de Cozinha

1 – Auxiliar de Limpeza

Vagas de emprego em Salgueiro

Para a região do Salgueiro, há oportunidades para as seguintes áreas:

6 – Motorista Entregador

2 – Motorista de Ambulância

1 – Vendedor Interno

1 – Faturista

1 – Mecânico

Todas as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

Todas as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio.