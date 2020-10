Organizada do Corinthians se irrita com a presença do Canarinho na Neo Química Arena

Durante a semana, a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, teve seu pedido para ter um representante no estádio durante os jogos negada. O grupo queria que esta pessoa cuidasse das faixas feitas para apoiar o time em campo. Com a presença do mascote da Seleção na partida desta sexta-feira, a entidade se irritou cobrou a CBF por meio de sua conta no Twitter.

A reclamação veio porque, segundo a Gaviões, não faz sentido que o Canarinho possa estar presente e a torcida não tenha permissão de enviar um representante ao jogo. A briga já vem se arrastando ao longo da semana e ganhou mais este capítulo, envolvendo agora a Seleção Brasileira, que utilizou o estádio do Timão, a Neo Química Arena.

O canarinho pode ficar na arquibancada e nós não podemos deixar nosso representante cuidando dos materiais da Torcida? Estamos aguardando sua posição @CBF_Futebol #liberdadepratorcer https://t.co/vwNVjoZYED — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) October 9, 2020

Os torcedores do Corinthians estão sem ir à Arena desde o dia 26 de fevereiro, no empate em 1 a 1 com o Santo André pelo Campeonato Paulista. Todos os jogos têm sido realizados sem a presença de público por conta da pandemia da covid-19. Recentemente, os clubes discutiram a volta da torcida, mas a decisão foi de permanecer sem espectadores presencialmente.