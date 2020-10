Organizada do Cruzeiro xinga presidente do clube e pede saída de Ney Franco

Após a derrota por 2 a 1 para o Sampaio Correa, nesta quinta-feira, pela 14ª rodada da Série B, a Máfia Azul, maior torcida organizada do Cruzeiro, xingou o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, e pediu a saída do técnico Ney Franco.

“Vai tomar no seu c*. Você trouxe um treinador que ninguém queria aqui, você trouxe Henrique mesmo ninguém querendo aqui, você não demite a desgraça do Benecy. VOCÊ NAO OUVE A TORCIDA, para de falar que o torcedor tem voz porque não tem”, disse a organizada, pelo Twitter.

“Para você, quem está protestando e manifestando contra essa desgraça que está acontecendo com o Cruzeiro não é torcedor. Você disse na desgraça da LIVE que ninguém quer ver mais que não adianta expulsar conselheiro, adianta p***. NINGUÉM QUER VER ESSAS DESGRACAS NO CLUBE. Você quando assumiu o clube já sabia da situação do mesmo então para de usar a mesma como desculpa e faça seu trabalho”, completou.

Mesmo após a derrota desta quinta-feira, o técnico Ney Franco disse que o objetivo do clube é o acesso.

Para você quem está protestando e manifestando contra essa desgraça que está acontecendo com o Cruzeiro não é torcedor. Você disse na desgraça da LIVE que ngm que ver mais que não adianta expulsar conselheiro, adianta porra. NINGUÉM QUER VER ESSAS DESGRACAS NO CLUBE. — MÁFIA AZUL (@mafiaazul77) October 9, 2020

O comandante celeste admitiu que recolocar a Raposa na elite do Brasileiro será complicado, já que o time terá que conseguir um aproveitamento de 70% nos jogos que restam na Segundona.

No entanto, ele crê que, com uma série de seis ou sete triunfos seguidos, o Cruzeiro consiga colar na parte alta da tabela e entrar na disputa para subir.

“O pensamento nosso é o acesso. A gente sabe que, em alguns momentos, isso parece impossível, e logicamente que a leitura está aí. A gente não pode desprezar a matemática. Se existe um detalhe que norteia o trabalho de qualquer treinador, principalmente em torneios de pontos corridos, é a matemática”, afirmou.

“A gente sabe o grau de dificuldade que teremos, mas a gente fica esperançoso que, com o trabalho e alguns ajustes, a nossa equipe possa encaixar seis ou sete vitórias seguidas dentro da Série B. O ideal é que isso aconteça o mais rápido possível, para a gente se aproximar das equipes que estão lá na frente”, seguiu.

Ney Franco ainda revelou que fez forte cobrança aos atletas após a derrota desta quinta.

“A gente está trabalhando com isso. A fala nossa (para os jogadores) é o tempo todo de acesso. Já começamos agora, após nossa conversa no vestiário. Foi um vestiário de muita cobrança. Cobrança dos atletas, da comissão técnica. Está todo mundo no mesmo barco”, salientou.

“E, depois dessa cobrança, o único caminho é a gente se juntar, efchar a equipe e se mobilizar para o próximo confronto contra o Oeste, fora de casa, para que a gente comece a reverter essa situação” finalizou.

Com 11 pontos, o Cruzeiro está em antepenúltimo lugar da Série B, afundado na zona de rebaixamento para a Terceirona – só Guarani e Oeste têm campanhas piores.

A distância celeste para o Botafogo-SP, 1º time fora do Z-4, é de 3 pontos.