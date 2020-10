Organizada do São Paulo convoca protesto na porta CT para sábado

A manhã de sábado será agitada para o São Paulo. Principal organizada do clube, a Torcida Independente, convocou um protesto em frente ao CT da Barra Funda na manhã de sábado. No mesmo horário, o elenco tricolor realizará o último treinamento antes de viajar para o Paraná, onde enfrenta o Coritiba, domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O protesto foi convocado nas redes sociais da Torcida. De acordo com o comunicado, a Independente solicita as saídas de Leco (presidente), Raí (diretor de futebol), Alexandre Pássaro (gerente de futebol), Lugano (superintendente de relações institucionais) e Fernando Diniz (treinador).

Protesto No CT

Ônibus saindo do centro, Largo do Paissandú, 9hrs da manhã. Cola Geral / Fracassados

Pássaro , Leco , Rai e Lugano

Saída imediata !!!!! Ídolos dentro de campo

fora dele, vergonha mundial. São Paulo FC de todos, diretas Já !!! pic.twitter.com/FUYd05WOmJ — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) October 2, 2020

O São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores na última quarta. Ainda nesta temporada, o clube disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e, possivelmente, a Copa Sul-Americana. Para isto, basta não ser derrotado, em casa, para o Binacional na despedida da Libertadores.