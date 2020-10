Orlandinho e Menezes batem dupla favorita em Lisboa

Atletas da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC), João Menezes e Orlandinho Luz, atingiram, nesta terça-feira, as quartas de final do challenger de Lisboa, em Portugal, com premiação de 44 mil euros.

A dupla superou os cabeças de chave 1 do evento, o brasileiro Fernando Romboli e o monegasco Romain Arneodo por 7/6 (7/5) 6/2 e enfrentam a dupla formada pelos vencedores do jogo entre Dmitry Popko/Tsung Yang (CAZ/TPE) e os portugueses Nuno Borges/Francisco Cabral.