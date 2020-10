Orlando Rollo promove mudanças no Comitê Gestor do Santos

O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, fez uma alteração em seu Comitê de Gestão. O conselheiro Raphael Vita Costa foi substituído por Mariza Brígido Mendes, que coordenaria o Comitê de Transição. A saída de Raphael se dá por questões pessoais, já que ele não conseguiria se dedicar como gostaria a função.

Vita, por sua vez, será um dos braços de Rollo no Comitê de Transição, grupo instituído pelo novo mandatário para auxiliar a nova gestão do Peixe, que se inicia a partir de janeiro – a eleição está prevista na primeira quinzena de dezembro. O novo comitê santista terá um representante de cada pré-candidato ao cargo máximo do Alvinegro, e Vita também representará Daniel Curi. José Renato Quaresma, que tem atuado como uma espécie de “assessor especial de futebol” da atual gestão, de forma voluntária, a pedido de Orlando Rollo, também estará na linha de frente do coletivo.

A oficialização dos novos gestores está marcada para a esta quinta-feira (08), em reunião virtual do Conselho Deliberativo, que entre outras coisas também atentará sobre a aprovação do novo terceiro uniforme do Peixe e a votação do projeto de uma nova Arena onde hoje é a Vila Belmiro.