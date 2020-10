Os 10 melhores filmes de comédia romântica

Uma das melhores pedidas para curtir ao lado do seu amor é um bom filme ou série. Em boa parte das situações, as comédias românticas podem ser uma boa opção para rir e, ao mesmo tempo, manter o clima de romance no ar.

Caso esteja procurando algumas boas opções, listamos abaixo alguns filmes de comédia romântica, sendo que alguns deles já apareceram na lista dos filmes do gênero mais bem avaliados pela crítica especializada.

1. Dez Coisas que eu Odeio em Você

Lançamento: 1999

(Fonte: Touchstone Pictures/Divulgação)Fonte: Touchstone Pictures

10 Coisas que eu Odeio em Você é baseado em A Megera Domada, de William Shakespeare. Conta a história de duas irmãs totalmente diferentes: Bianca e Kat, sendo que a primeira faz um estilo mais popular e a outra é um pouco rebelde.

Bianca está doida para namorar, mas seu pai não vai permitir que isso aconteça até que Kat faça o mesmo. É neste momento que entra o desajustado Patrick, que precisa fazer de tudo para conquistar a garota mais rebelde.

2. Doentes de Amor

Lançamento: 2017

(Fonte: Califórnia Filmes/Divulgação)Fonte: Califórnia Filmes

Seguindo a lógica das comédias românticas (casal que encontra um grande impedimento no caminho, mas acaba ficando junto no final), aqui vemos Kumail e Emily tentando iniciar um relacionamento que esbarra em questões culturais, já que ele é paquistanês e ela americana. Porém, isso muda quando ela contrai uma doença misteriosa e entra em coma.

3. Como Se Fosse a Primeira Vez

Lançamento: 2004

(Fonte: Columbia Pictures/Divulgação)Fonte: Columbia Pictures

O veterinário Henry (interpretado por Adam Sandler) se apaixona por Lucy, mas descobre que ela sofre de falta de memória de curto prazo. Isso faz com que ela esqueça rapidamente coisas que aconteceram recentemente, forçando o paquerador conquistá-la todos os dias.

4. Um Amor para Recordar

Lançamento: 2003

(Fonte: Warner Bros./Divulgação)Fonte: Warner Bros.

Nos anos 90, um jovem chamado Landon é punido por ter feito uma brincadeira e forçado a participar de uma peça teatral na escola. É nesse castigo que ele conhece Jamie, uma jovem pela qual se apaixona, mas ela acaba tentando se esquivar das investidas do garoto por um tempo.

5. Um Lugar Chamado Notting Hill

Lançamento: 1999

(Fonte: Polygram/Divulgação)Fonte: Polygram

Will (Hugh Grant) tem uma livraria com diversos guias de viagem, mas vê sua vida mudada com a visita da estrela de cinema Anna Scott (Julia Roberts). A partir daí, tem início um relacionamento engraçado e cheio de reviravoltas, com direito à presença de uma das trilhas famosas mais lembradas por muitos casais até hoje (She).

6. Lisbela e o Prisioneiro

Lançamento: 2003

(Fonte: 20th Century Studios/Divulgação)Fonte: 20th Century Studios

Estrelado por Débora Falabella e Selton Mello, o filme mostra Lisbela engatando um romance com Leléu. Seus perfis são bem diferentes, já que ela é sonhadora e ele um malandro conquistador, mas eles acabam se apaixonando – o que gera diversos problemas para ambos os lados até que, enfim, encontram o final feliz.

7. De Repente 30

Lançamento: 2004

(Fonte: Sony Pictures/Divulgação)Fonte: Sony Pictures

Jenna é uma garota que não está contente com sua idade e acaba desejando, em seu 13° aniversário, ter 30 anos. Entretanto, o que ela não esperava é que isso fosse acontecer de verdade, levando-a a uma realidade para a qual ela não estava totalmente preparada e trazendo junto um sentimento de amor por um amigo de infância.

8. Uma Linda Mulher

Lançamento: 1990

(Fonte: Touchstone Pictures/Divulgação)Fonte: Touchstone Pictures

Richard Gere e Julia Roberts protagonizam um dos filmes mais lembrados por diversos fãs do gênero. A fórmula de um magnata se apaixonando por uma garota de programa deu origem a um casal sofisticado, já que ela precisa se transformar para acompanhá-lo em reuniões de negócios. No fim, o que deveria ser apenas um período de trabalho acaba se transformando em uma bela história de amor.

9. Talvez Uma História de Amor

Lançamento: 2018

(Fonte: Warner Bros./Divulgação)Fonte: Warner Bros.

Mais um filme brasileiro em nossa lista. Aqui, Virgílio (interpretado por Mateus Solano) chega em casa após um dia de trabalho e encontra um recado de Clara (Thaila Ayala), dizendo que o namoro entre eles havia terminado. Porém, ele não sabe quem é a mulher, ainda que todos os que vivem ao seu redor façam ideia de que eles tinham um relacionamento, dando início a uma busca que serve como linha condutora para esse romance.

10. O Virgem de 40 Anos

Lançamento: 2005

(Fonte: Universal Studios/Divulgação)Fonte: Universal Studios

Andy é um homem de 40 anos bem resolvido em diversos campos da vida, mas com um detalhe: ele ainda é virgem. Apesar de não ligar muito para isso, seus amigos decidem mudar essa situação tentando uni-lo à Trish, uma mãe solteira que também tem a mesma idade.