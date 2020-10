Os 15 satélites mais históricos já lançados ao espaço

De 1957 para cá, o Universo começou a ficar cada vez “menor”, com os humanos mandando satélites e sondas a diferentes pontos do espaço. Ao mesmo tempo, novos horizontes se abriram, mostrando que o céu não é o limite. Confira 15 dos satélites e das sondas mais históricos já lançados.

1. Sputnik

O pontapé da corrida espacial foi dado pela União Soviética ao colocar com segurança o primeiro satélite artificial na órbita da Terra. O lançamento ocorreu em 4 de outubro de 1957 a partir de uma base no Cazaquistão, local que até hoje é usado para lançamentos espaciais russos. O Sputnik coletou dados sobre a densidade de camadas atmosféricas superiores, além de medir a qualidade dos sinais de rádio na ionosfera.

SputnikFonte: NSSDC

2. Explorer 1

Poucos meses depois, os Estados Unidos lançaram seu primeiro satélite, que chegou à órbita da Terra em 31 de janeiro de 1958. A maior façanha do Explorer 1 foi confirmar a existência dos cinturões de Van Allen, que são zonas de partículas carregadas que armazenam a radiação na magnetosfera.

Explorer 1Fonte: NASA

3. Explorer 6

As principais funções do Explorer 6, lançado em agosto de 1959, eram estudar a radiação das camadas superiores e determinar a frequência com que micrometeoritos penetravam nossa atmosfera. Uma missão paralela fez a primeira imagem da Terra vista do espaço: um fotografia do México.

Explorer 6Fonte: NASA

4. TIROS-1

Esse satélite foi o primeiro a ter funções meteorológicas, com duas câmeras acopladas que tiravam fotografias das nuvens sobre a Terra e enviavam os sinais via ondas de TV.

TIROS-1Fonte: NASA

5. Vostok 1

Em 1961, a União Soviética lançou o primeiro satélite com um homem a bordo. A frase “A Terra é azul!”, de Yuri Gagarin, entrou para a história. O lançamento, em 12 de abril, foi visto como o ápice da corrida espacial, mas hoje é celebrado como o pontapé das jornadas espaciais. Até o momento, mais de 500 pessoas já foram ao espaço.

Vostok 1Fonte: Wikipedia

6. Luna 10

Em 1966, a União Soviética também foi a primeira a colocar um satélite na órbita da Lua. O Luna 10 mediu o campo magnético, a radiação, a gravidade e outras funções de nosso satélite natural. Um espectrômetro de raios gama também coletou informações sobre a composição do solo de lá. Na sequência dos marcos, a Apollo 8 foi a primeira a colocar humanos na órbita da Lua, em 1968, enquanto a Apollo 11 foi a histórica missão que pousou na Lua em 20 de julho de 1969.

Luna 10Fonte: Wikimedia

7. Mariner 9

A NASA pretendia colocar duas sondas na órbita de Marte, mas a Mariner 8 fracassou. Assim, coube à Mariner 9 chegar sozinha ao Planeta Vermelho em 14 de novembro de 1971. Ela trabalhou dobrado, conseguiu cumprir as missões de ambas e mapeou 70% do solo marciano.

Mariner 9Fonte: NASA

8. Venera 9

Outros satélites já haviam ido a Vênus antes de o soviético Venera 9 ser lançado, em 1975. A diferença é que as primeiras missões eram “suicidas”, com os equipamentos programados para breves voos ou até mergulhos diretos no planeta. O Venera 9 foi o primeiro a orbitar Vênus e enviar uma sonda à sua superfície.

Venera 9Fonte: NSSDC

9. Telescópio Espacial Hubble

Apesar de não ter sido o primeiro telescópio espacial lançado, o Hubble marcou uma nova era na pesquisa espacial, incluindo estudos de longo prazo. Ele foi lançado em 1990 e registrou algumas das mais famosas imagens do Universo, como a dos Pilares da Criação, na nebulosa da Águia. Após 3 décadas, ele segue operante.

HubbleFonte: NASA

10. Galileo

Depois de outras sondas fazerem voos diretos a Júpiter, Galileo foi a primeira a orbitar o maior planeta do Sistema Solar, em 1995. Ele pesquisou a história geológica e as luas do gigante gasoso.

GalileoFonte: NASA

11. Estação Espacial Internacional

Lançada em 1998 e em funcionamento até hoje, ela fornece importantes dados sobre os efeitos da microgravidade na permanência prolongada no espaço.

Estação Espacial InternacionalFonte: NASA

12. Cassini

A missão colaborativa entre Europa e EUA colocou a primeira sonda na órbita de Saturno em 2004. Durante 13 anos, a Cassini forneceu dados precioso sobre o planeta dos anéis, bem como de suas diversas luas, inclusive a descoberta de enormes gêiseres de água gelada em Encélado.

CassiniFonte: NASA

13. MESSENGER

Em 2011, foi a vez de Mercúrio receber o primeiro visitante em sua órbita. Durante 4 anos, a MESSENGER forneceu informações geológicas, como a presença de enxofre, que pode estar ligada ao vulcanismo do planeta.

MESSENGERFonte: NASA

14. Rosetta

Essa sonda foi a primeira a orbitar um cometa, o 67P/Churyumov-Gerasimenko, entre 2014 e 2016. Além de informações da cauda, um pequeno módulo de pouso transmitiu dados da superfície do objeto espacial.

RosettaFonte: NASA

15. Starlink

A Space X começou a lançar o projeto Starlink em 2019 com o intuito de oferecer banda larga a qualquer ponto da Terra. Trata-se da maior constelação artificial já criada, com a liberação de 12 mil satélites — e a companhia espera aumentar o número para 48 mil.

StarlinkFonte: SatTrackBlog