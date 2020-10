Os 5 principais tipos de concurseiros

Concurseiros iniciantes e experientes passam por perrengues comuns na hora da prova. Na verdade, o que define o desempenho é toda a jornada até o fatídico dia do concurso.

Como você se preparou? Além de estudar, você tentou melhorar aspectos pessoais que poderiam te prejudicar? Bom, tudo isso faz sentido quando se está de frente para a folha de prova.

Selecionamos cinco tipos de concurseiros mais conhecidos. Veja se você é um deles.

Perfeccionista

Este concurseiro começa a estudar bem antes do lançamento do edital. Esse tipo de candidato está determinado a saber todas as respostas e sente muita pressão para saber tudo o que pode constar no certame. Afinal, a aprovação é a grande meta de sua vida.

Além disso, para se manter organizado 100% elabora um cronograma de estudos, faz anotações bem precisas e sempre as revisa, responde questões da banca organizadora em questão. De modo geral, passa muito mais tempo estudando do que com sua família e consegue ter excelentes resultados nos simulados que realiza.

Durante a prova, esse estudante sabe a maioria das respostas, mas facilmente se frustra caso esqueça de algo. Ademais, ele leva todo a prova de teste para revisar as respostas e a redação, tenta encontrar um mísero erro que possa lhe prejudicar. Após a prova é comum que ele fique obcecado pelo resultado.

Memorizador

Estes concurseiros podem contar todos os fatos sobre o material que deverá cair no certame.

Entretanto, nem sempre é capaz de aplicar esse conhecimento a conceitos abrangentes. Afinal, ele sabe datas, definições e nomes, mas se enrola um pouco quando é instigado a pensar no quadro geral de uma questão.

Por exemplo: você memoriza o artigo de uma lei, contudo, não estuda uma forma de aplicá-lo na prática, não relaciona com o cotidiano. Isso pode, de fato, te prejudicar em uma prova não somente dissertativa como também múltipla escolha.

Ao se preparar para o concurso, concurseiros memorizadores se utilizam de técnicas recorrentes para relembrar conteúdos. Como por exemplo os flashcards e os mapas mentais. Colocam nesses materiais principais fatos e números.

Por outro lado, não conseguem pensar criticamente sobre o tema. Portanto, tome cuidado caso você se enquadre nesse perfil. Memorizar conceitos e fórmulas é preciso, mas se aprofundar também é.

Improvisador

Esse tipo de estudante para concursos estuda o que precisa ser estudado, segue um cronograma, e até que surpreende pela organização nesse sentido.

Entretanto, geralmente não faz revisões de suas anotações e demais materiais, algo que é indispensável para concurseiros de alto desempenho.

De certo modo, ele confia muito em sua habilidade de improvisar as respostas. Por isso não vê a necessidade de fazer revisões. Então acredita que somente estudar as matérias propostas no edital já basta e vai à prova assim. Por ter toda essa confiança, vale dizer, costuma realizar o certame mais rápido que os demais e nem volta às questões para conferir se tem algum equívoco.

Como concurseiros assim têm uma atitude “improvisada” e dependem apenas do que lembram ter aprendido lendo ou assistindo aulas, carecem de habilidades de estudo eficazes. Até por que não conseguem bons desempenhos agindo dessa forma.

Ansioso

Este estudante geralmente tem hábitos de estudo adequados. Ou seja, estuda com antecedência, se mantém organizado quanto ao que tem que aprender, conhece o material muito bem, estuda ativamente e mescla formas de aprendizagem.

Entretanto, quando se trata de sentar e fazer a prova, de fato, congela. Apesar de saber as respostas sofre o branco assim que o exame for distribuído.

Fica confuso, não consegue se lembrar das respostas e muitas vezes têm ataque de ansiedade durante a prova. Logo após entregar, se sente muito frustrado com seu desempenho. Isso é típico de quem estuda somente e não prepara o seu psicológico para o dia do concurso.

E então, você se identificou com um desses tipos de concurseiros?