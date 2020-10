Os 8 melhores filmes de terror para assistir

Outubro é conhecido como o mês do Halloween e, mesmo que a data não seja tão vívida no Brasil, ainda serve como uma ótima desculpa para entrar no clima macabro e consumir ótimas produções que nos deem medo.

Para ajudar, separamos uma lista com os melhores filmes de terror com muita variedade, incluindo aqueles que misturam ficção científica e drama, assim como as obras mais antigas e as atuais. Para saber melhor por onde começar, confira nossa lista preparada especialmente para você!

1. O Exorcista

É simplesmente impossível falar sobre bons filmes de terror sem mencionar a obra dirigida por William Friedkin que vem assustando inúmeros espectadores desde 1973. Com diversas situações bem gráficas sobre possessão demoníaca, O Exorcista é um clássico entre os filmes de terror.

É possível assisti-lo em serviços de streaming, como iTunes e Locke.

2. Corra!

Um dos maiores sucessos no que diz respeito aos filmes de terror, Corra! conta com aprovação de 98% entre a crítica especializada. O filme discute a pauta racial de forma inovadora, chamando a atenção para o trabalho fenomenal feito por Jordan Peele.

Corra! está disponível na Netflix. Quer saber quais outros filmes de terror estão presentes no catálogo da plataforma de streaming? Confira nossa lista de terror na Netflix.

3. Host

O que poderia acontecer quando um grupo de amigos resolve fazer uma sessão espírita totalmente virtual? Claramente, as coisas não dão muito certo. Host une perfeitamente a sensação de horror à distância com atributos tecnológicos, dando mais medo ainda por parecer tão real.

Se você achou que apenas filmes antigos integram a nossa lista de melhores filmes de terror, saiba que não! Host foi lançado em 2020 e já figura entre as nossas recomendações. Conheça os melhores lançamentos 2020 de terror em nosso site.

4. Psicose

Você sabia que este é considerado o melhor filme de terror de todos os tempos, de acordo com a crítica especializada? Psicose é dirigido por Alfred Hitchcock e conta com índice de aprovação de 96%, sendo considerado uma obra-prima do gênero.

Lançado em 1961, Psicose é tido com referência e pode ser assistido no Telecine Play.

5. O Iluminado

Stephen King ultrapassou o seu legado como rei do terror na literatura a partir do momento em que seu livro, O Iluminado, foi adaptado para o cinema e se tornou imediatamente um clássico.

É um filme extremamente sensorial, capaz de explorar as emoções humanas ao máximo. É possível assistir a O Iluminado através da HBO Go.

6. Um Lugar Silencioso

Mais um filme que entra para a nossa lista de melhores filmes de terror por oferecer um roteiro diferente do que já vimos no gênero. Aqui, qualquer som pode ser perigoso, levando-nos a imaginar como seria viver em uma realidade cujo princípio de sobrevivência é não falar.

O filme foi indicado a diversos prêmios, como o Globo de Ouro, atestando a qualidade dessa produção que une drama, terror e distopia de um modo impressionante.

7. Invasão Zumbi

Neste filme sul-coreano, vemos o que há de melhor quando se trata de uma produção com zumbis: o drama e a tensão enfrentados por um pai que está viajando de trem com sua filha quando o apocalipse começa.

Sentimentos estão à flor da pele, tanto os dos personagens quanto os do próprio público.

8. Alien

Mais um exemplo de como ficção científica e terror podem caminhar lado a lado e ter como resultado uma obra atemporal. O filme de Ridley Scott foi lançado em 1979 e mostrou-se pioneiro ao apresentar aventuras interestelares e a relação entre humanos e o desconhecido.

Com todo esse mérito, seria impossível deixá-lo de fora da lista de melhores filmes de terror!