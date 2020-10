Desafios do Marketing Digital

Os desafios do marketing digital são muitos, ao passo que mudam diante da instabilidade do mundo virtual.

No entanto, há alguns pontos que são comuns em diferentes segmentos, e, portanto, devem ser considerados dentro das ações de marketing.

É consenso que produtos e serviços são diferentes, ao passo que as ações mudem de acordo com cada um. Sendo assim, os desafios são diferentes entre eles, ainda que possam ter o mesmo ponto de partida.

Intangibilidade – O maior dos desafios

Nem tudo é tangível dentro de uma empresa, bem como dentro das ações de marketing há resultados não mensuráveis. Por isso a intangibilidade é um dos desafios de uma estratégia de marketing.

Serviços prestados são vistos, por exemplo. No entanto, nem sempre são mensuráveis.

O desafio do marketing é direcionar recursos para uma ação que o resultado seja não mensurável, visto que as métricas são justificativas dos custos.

Assim sendo, fatores e resultados intangíveis precisam analisados do ponto de vista prático, justificando a implementação ou não de uma estratégia.

A heterogeneidade não garantida

As pessoas podem receber as mesmas instruções, no entanto, a execução de um serviço, atendimento ou ação não será exatamente igual.

Isso ocorre porque as ações humanas são parecidas, mas nunca iguais. Sendo assim, até mesmo a mesma pessoa pode executar a ação de forma diferente, se estiver em um dia ruim.

Por isso os resultados de uma ação podem não ser bons, caso a execução não ocorra em seu potencial.

Esse desafio do marketing é também de outros setores. Todavia, dentro do marketing pode acabar por excluir uma ação resolutiva por uma execução desigual.

A mudança do cenário virtual

Ao mesmo tempo em que o mundo virtual é uma oportunidade vasta de negócios, também um fator de estresse para as estratégias.

Isso é um desafio para o marketing, pois, diferentemente de outras áreas, as mudanças ocorrem e o marketing acompanha.

Algumas áreas podem aguardar o resultado de uma ação para fazer outra. No entanto, no marketing digital não funciona assim.

Mesmo que haja ações simultâneas em uma empresa, é preciso se adaptar e trazer as novidades assim que elas surgem. Haja vista que no mundo virtual ninguém espera nem o cliente, nem a concorrência.