Os principais lançamentos de novembro 2020

Novembro está absurdo e cheio de lançamentos! E para ajudar vocês, resolvemos nos adiantar um pouco e mostrarmos a lista do que vem por aí no mês que vem, então fiquem ligados e confiram tudo no vídeo abaixo ou na nossa lista!

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4, Xbox One, PC) – 6 Novembro (dia 13 para Switch)

Fonte: Stellar Entertainment/Divulgação

Começando no dia 6 de novembro, podem esquentar os motores pois teremos não um, mas dois jogos de corrida, para dar a largada nos lançamentos do mês. O primeiro é Need for Speed Hot Pursuit Remastered, relançamento do game de 2010 que está no coração dos fãs como um dos melhores NFS (Vocês já conferiram o nosso do PIOR ao Melhor de Need for Speed? Então, deem uma olhadinha!).

O game terá versões para PS4, Xbox One e PC, e vai também contar com uma versão no nintendo switch, mas essa sai no dia 13 de novembro.

DiRT 5 (PS4, Xbox One, PC) – 6 Novembro

Fonte: Codemasters/Divulgação

E caso não esteja afim de correr no asfalto, então terra e sujeira são opções em DiRT 5. O game foi desenvolvido pela Codemasters, e pode ter cinco no nome, mas é o décimo quarto jogo da série Colin McRae Rally e o oitavo jogo a levar o título Dirt (vai entender essas numerações, não é?)

O game chegará para Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One e ganhará uma versão para o Stadia em 2021. DiRT 5 também será título de lançamento do PS5 e Xbox Series X/S.

Yakuza 7: Like a Dragon (Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – 10 Novembro – PS5 em março de 2021

Fonte: Sega/Divulgação

Arrebentando tudo por aí chega Yakuza 7: Like a Dragon chegando para Xbox One, Xbox Series, PS4 e PC, além de contar com uma versão do PlayStation 5 programada para março de 2021. O título está sendo desenvolvido e publicado pela Sega, porém já foi lançado no Japão no início do ano.

O novo jogo da franquia, conta a história de Ichiban Kasuga que após ficar 18 anos preso parte em uma busca para marcar seu nome na história, e no meio do caminho descobre o verdadeiro motivo da sua prisão.

Destiny 2: Beyond Light (PS4, Xbox One, PC) – 10 Novembro

Fonte: Bungie/Divulgação

Também teremos a nova expansão de Destiny 2, chamada de Beyond Light (ou Além da Luz). Essa é a quinta expansão do game e dessa vez, os jogadores viajarão para Europa – não o continente, a lua de Júpiter – lá enfrentarão as Trevas, que se tornará um novo poder para os guardiões, além de contar com retornos triunfais como o “estranho” e também de Variks.

Gears Tactics (Xbox One, Xbox Series) – 10 Novembro

Fonte: Microsoft/Divulgação

No dia 10, Gears Tactics chegará aos consoles da família Xbox. o game lançado inicialmente para os PCs em abril deste ano e oferece com um estilo diferente aos que a franquia está acostumada: o combate tático por turnos.

Fuser (PS4, Xbox One, Switch, PC) – 10 Novembro

Fonte: Harmonix Music Systems/Divulgação

Você já pensou em fazer o seu próprio festival de música? A partir do dia 10 de novembro você poderá, só que virtualmente. Fuser chega para PS4, Xbox One, Switch, PC, com uma proposta interessante: tornar o jogador um super DJ apto a fazer apresentações até na Tomorrowland.

O game de ritmo promete contar com mais de 100 músicas de bandas como Imagine Dragons, Smash Mouth e Panic At the Disco e artistas como Lady Gaga, 50 Cent e Whitney Houston, tem para todos os gostos.

XIII Remaster – PS4, PC, XBox One

Fonte: PlayMagic/Divulgação

Cansou do dia 10? Bom, segura que tem mais. Outro Remake tá chegando aí, dessa vez no mundo dos FPS, XIII vai ganhar uma versão melhorada para PS4, PC Xbox One.

O remake do original de 2003 foi desenvolvido pela PlayMagic e vai ganhar uma versão para o Nintendo Switch em 2021.

Assassin’s Creed: Valhalla (PS4, Xbox One, Xbox Series, PC) – 10 Novembro

Fonte: Ubisoft/Divulgação

E para fechar o dia mais intenso do mês, os Vikings invadem o PS4, Xbox One, Xbox Series e PCs com Assassin’s Creed Valhalla. O grande lançamento do ano da Ubisoft chega apenas 10 dias depois de Watch Dogs Legion, e promete mudar muitas coisas que desagradaram os jogadores em AC Odyssey e Origins.

Nós jogamos BASTANTE do game e temos dois vídeos de impressões que vocês podem conferir aqui no site e também no canal do Voxel no YouTube.

The Pathless (PS5, PS4, PC) – 12 Novembro

Fonte: Giant Squid Studios

Finalmente saímos do dia 10 e passamos para o dia 12 de novembro lançamento do outro monstro: o PlayStation 5! Porém, só em alguns países. O resto do mundo (incluindo Brasil) o console chega na semana seguinte, dia 19.

Primeiro teremos The Pathless, que já vai chegar ao novo console da Sony, mas também ao PS4 e PC. O game foi feito pelos mesmos desenvolvedores de ABZU, e conta a história de um caçador mestre do tiro com arco, que viaja para uma ilha mística para dissipar a maldição das trevas que domina o mundo e sua companheira, uma águia que caça espíritos corrompidos. O jogo dá bastante importância na conexão entre o pássaro e o caçador sendo uma das mecânicas de mais destaque.

Sackboy: A Big Adventure (PS5, PS4) – 12 Novembro

Fonte: Sony/Divulgação

No mesmo dia saindo junto com o console é óbvio que um dos mascotes do PlayStation tinha que dar as caras, Sackboy: A Big Adventure chega para exclusivamente para os da empresa.

Sackboy retorna em uma nova aventura em 3D com um esquema de controle expressivo que vai usar muitas das novas capacidades do DualSense. Os jogadores poderão embarcar nessa jornada solo ou se juntar a amigos para uma partida coop.

Astro’s Playroom (Ps5) -12 de novembro

Fonte: Sony/Divulgação

Se o Sackboy vai ter sua grande aventura, nada mais justo que outro mascote do PlayStation tenha sua vez também, Astro’s Playroom, chega para o PS5 prometendo mostrar TUDO o que o novo console da Sony e o DualSense podem fazer.

Bugsnax – PC, Ps4 e PS5 -12 de novembro

Fonte: Young Horses/Divulgação

Se tem uma palavra para descrever Bugsnax essa palavra seria: estranho. Bugsnax leva o jogador para Snaktooth Island, lar das lendárias criaturas que são metade insetos e metade, bem… comida.

O game tem uma pegada meio Animal Crossing em que você deve explore os diversos biomas da Ilha para rastrear e reunir os habitantes de Snaxburg, além de descobrir, caçar e capturar todas as 100 espécies diferentes das criaturinhas usando uma variedade de engenhocas.

Just Dance 2021 – Switch, PS4, Xbox One e Stadia – 12 de novembro

Fonte: Ubisoft/Divulgação

No dia 12 a galera que curte um bom exercício e é claro, dançar, vai fazer como o Rei Julian: se remexer muito com Just Dance 2021. O game da Ubisoft já é figurinha carimbada todo ano, sempre trazendo um set musical bem vasto e fazendo a alegria das festas.

Godfall (PS5 e PC) – 12 de novembro

Fonte: Counterplay Games/Divulgação

Para fechar o também bem disputado dia 12 de novembro teremos um jogo que ta gerando certa expectativa: Godfall chegando para PS5 e PC. Desenvolvido pela Counterplay Games e publicado pela Gearbox o jogo se passa em um mundo dividido nos reinos de Terra, Água, Fogo, Ar e Espiritual, onde os jogadores assumem o papel de um um guerreiro da Ordem dos Cavaleiros, que tem como missão impedir um grande evento apocalíptico.

O jogador terá três classes de personagens principais para escolher, com base em quais conjuntos de armaduras estiverem equipados. O game suporta de um até três jogadores no modo cooperativo e funciona como um “looter-slasher”.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory (PS4, Xbox One, Switch, PC) – 13 Novembro

Fonte: Square Enix/Divulgação

E mais um game musical vai chegar em novembro, mas dessa vez no dia 13, KINGDOM HEARTS Melody of Memory será lançado para PS4, Xbox One, Switch e PC e vai contar com diversas músicas.

Desenvolvido pela Square Enix, esse será o décimo quarto jogo a usar o nome da franquia. O game vai recontar os eventos da série até agora mas de uma maneira bem mais… vamos dizer, rítmica.

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4, Xbox One, PC) – 13 Novembro

Fonte: Treyarch/Divulgação

Novembro, não é Novembro sem ter um Call of Duty. No dia 13 teremos mais um game da icônica franquia de FPS agora se passando durante a guerra fria. Call of Duty: Black Ops Cold War chega para PS4, Xbox One e PC com um gameplay repleto de tiro, porrada e bomba.

Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC) – 19 Novembro

Fonte: CD PROJEKT RED/Divulgação

Ah, chegamos no dia que muitos de vocês estavam esperando, certo? 19 de novembro marca o lançamento não só do PlayStation 5 em todo o mundo, mas também de Cyberpunk 2077. Com certeza, o jogo mais hypado do ano finalmente chegará após alguns adiamentos.

Caso tenham interesse, nós já fizemos nossas primeiras impressões do jogo, e vamos fazer muito mais conteúdo, inclusive uma live de 24 horas no dia do lançamento com toda a galera do VOXEL jogando! Preparem-se!

Demon’s Souls (PS5) – 19 Novembro

Fonte: Sony/Divulgação

Outro com bastante expectativa é o Remake de Demon’s Souls, que será lançado exclusivamente no novo console da Sony. A galera que gosta da franquia Souls imortalizada pela From Software vai ter um prato cheio com a chegada do PS5.

Spider-Man: Miles Morales (PS5, PS4) – 19 Novembro

Fonte: Insomniac Games/Divulgação

Outro exclusivo do Playstation que chega nesse dia é Spider-man: Miles Morales, o stand alone que expande a história do cabeça de teia lançado em 2018.

Spider-Man também contará com uma versão melhorada do primeiro game em um pacote, então quem não jogou, vai ter a oportunidade de jogar os dois juntos.

Hyrule Warriors: Age of Calamity (Switch) – 20 de Novembro

Fonte: Nintendo/Divulgação

Você que sempre quis saber o que realmente aconteceu na era da Calamidade em Breath of the Wild agora terá uma chance a partir do dia 20 de novembro. Hyrule Warriors: Age of Calamity se passa 100 anos antes de Link acordar de seu sono profundo, quando os campeões de Hyrule ainda viviam e se preparavam para enfrentar o terrível Calamity Ganon para tentar livrar o mundo de sua influência.

Age of Calamity terá uma pegada muito mais hack’n’slash com DIVERSOS inimigos aparecendo ao mesmo tempo na tela.

Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, Switch, PC) – 20 Novembro

Fonte: XSEED Games/Divulgação

Desenvolvido por uma enorme equipe de um total de duas pessoas, Sakuna: Of Rice and Ruin chegará no dia 20 de novembro, combinando ação side-scrolling com simulação de fazenda, estilo Harvest Moon.

Os jogadores assumem o papel de Sakuna, uma deusa da colheita estragada, banida para uma ilha perigosa com um grupo de humanos rejeitados. Conforme ela explora ambientes da ilha, ela também encontrará um lar em uma vila nas montanhas, provando ser digna de seu título colhendo arroz e melhorando a vida dos humanos.

Esses são os principais jogos de novembro, o que acharam? preparados para um mês bem recheado? Contem para nós na seção de comentários!