Os P’s do Marketing se dobraram ao mundo digital

Não são mais 4 P’s?

O marketing tradicional possui os famosos 4P´s, que são quatro elementos básicos, Preço, Praça, Produto e Promoção.

Esses famosos P’s do marketing foram tidos como fatores influenciadores no que tange a percepção do cliente sobre um produto ou serviço.

As interações e as novas necessidades

Entretanto, o marketing digital mudou o marketing, partindo do princípio de que as interações do mundo virtual mudaram a percepção do consumidor.

Sendo assim, o marketing digital atua com mais elementos que se referem a percepção do cliente quanto a percepção da marca.

8 P’s para melhor atender

Por isso, dentro do marketing digital atualmente, podemos dizer que temos 8 P’s, são eles:

Pesquisa; Planejamento; Produção; Publicação; Promoção; Precisão; Propagação; Personalização.

A ideia principal de agregar ao que já conhecemos dentro do marketing essas vertentes é corroborar ao que a internet já faz, ser um meio de alcançar relevância através de vários caminhos.

Alteração da experiência do cliente

O consumidor atual não faz um único uso da internet, ele está em várias plataformas ao mesmo tempo, e exatamente por isso é que a experiência do cliente é alterada a todo o momento.

Toda essa dinâmica fez com que as exigências dos clientes aumentassem, por conseguinte, as empresas tiveram que entender o mercado, se adequar e entender esse cliente, tudo o mesmo tempo.

As setas indicam o caminho do marketing

Não basta apenas uma vertente ser atendida, o cliente atual precisa de várias setas apontando a sua marca, ou ele se encanta, ou desiste.

Todavia, o marketing digital se adaptou para que não apenas o cliente seja atendido, mas também para que esse cliente seja entendido em suas necessidades apresentadas.

Afinal, o valor de uma marca está no quanto ela atende ao seu consumidor.