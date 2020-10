Otaku em A Força do Querer, ator fez intensivão de Dragon Ball Z · .

Intérprete de um otaku (fã de anime e mangá) em A Força do Querer, Drico Alves chegou a fazer um intensivão de Dragon Ball Z para se preparar para a novela de Gloria Perez. “Assisti bastante, apesar de já ser fã antes mesmo de ganhar o personagem, e estudei sobre tudo que envolve a cultura otaku”, explica o ator.

Para quem não conhece, Goku é o protagonista da série de mangá, que virou anime (desenho animado), sobre os Saiyajin, uma raça guerreira quase extinta de alienígenas super-heróis. A história foi lançada na década de 1990, mas é até hoje um sucesso com fãs do gênero.

Criticado pelo personagem na época em que a novela das nove foi ao ar pela primeira vez, em 2017, o ator lembra com carinho da experiência. “Tem sido muito legal rever esse trabalho tão especial na minha carreira, e também muito divertido ver as cenas fantasiado de Goku. Representar [os otakus] em horário nobre para tantas pessoas foi uma responsabilidade enorme”, ressalta.

Questionado sobre o que faria de diferente em relação ao jovem apaixonado por cosplay (ato de se fantasiar de um personagem fictício), Drico avalia que é duro consigo mesmo, mas que ficou feliz com o resultado.

“A gente sempre tem aquele olhar crítico quando se vê na TV. Eu, por exemplo, nunca consigo gostar de uma cena minha por mais maravilhosa que seja”, brinca ele ao .. “Mas fico muito satisfeito com o resultado desse personagem, que me rendeu inclusive a realização de um sonho que foi ser indicado para o Melhores do Ano do Domingão do Faustão.”

De olho na reprise no horário nobre da emissora, Alves também rememora como precisou se aprofundar em um assunto sério daquele ano: o desafio da Baleia Azul, uma brincadeira perigosa que envolvia até suicídio. “Pesquisei tudo sobre a polêmica da Baleia Azul. Foi necessário bastante preparo para representar esse tema tão delicado”, diz.

Atualmente com 18 anos, o filho de Heleninha (Totia Meireles) na novela se dedica à carreira de influenciador digital, algo que foi possível graças à história protagonizada por Juliana Paes, Paolla Oliveira e Isis Valverde.

“Foi o trabalho que me trouxe mais reconhecimento, eu pulei de 30 mil seguidores para 260 mil no Instagram durante a novela, então pode-se dizer que a trama me abriu as portas para eu me tornar um influenciador digital”, afirma o jovem, que atualmente é acompanhado por 390 mil fãs na rede social.

Fora da TV desde Jesus, novela da Record exibida em 2018, o artista aguarda o fim da pandemia da Covid-19 para voltar a trabalhar. “Tinha alguns projetos engatilhados, porém a quarentena atrasou bastante. Espero que quando tudo isso passar, eu possa voltar a fazer o que eu mais amo: atuar”, finaliza.

Confira como está o ator Drico Alves atualmente: