Otavio Sousa elogia nomes escolhidos para GP do BJJ Stars: ‘Cada luta será como uma final de Mundial’

Um dos melhores pesos-médios da história, Otavio Sousa será uma das estrelas em ação no GP do BJJ Stars, que dará ao campeão uma premiação de R$ 100 mil. Tricampeão mundial de Jiu-Jitsu, o faixa-preta da Gracie Barra chega embalado após conquistar o tetracampeonato do Pan-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF, segundo evento mais importante da arte suave.

Ao lado de Leandro Lo, Otavio será um dos atletas mais experientes do torneio que acontece no próximo dia 14 de novembro, em São Paulo. Apesar disso, ele diz que entra no GP sem pressão e acredita que o segredo para ter uma boa performance é deixar de lado os títulos que já conquistou na carreira.

– Estou muito feliz com mais essa conquista do Pan. Pude me testar numa categoria mais pesada e entrar no ritmo para o BJJ Stars, já que vou enfrentar atletas muito mais pesados. Em relação a entrar com mais responsabilidade, não vejo isso como um problema, venho competindo quase que minha vida inteira, não só dentro do Jiu-Jitsu como em outros esportes, e procuro sempre deixar de lado na hora da competição todos os títulos que conquistei no passado. Tenho consciência que na luta tudo pode acontecer e você tem que estar com a cabeça focada e ao mesmo tempo em paz com você mesmo. Carregar responsabilidade ou colocar pressão em você mesmo não vai ajudar em nada. Então, não procuro pensar nessas coisas e nem me cobrar tanto com o resultado. Foco em dar o meu melhor naquele dia e entrar para brigar com todas as minhas energias. Acho que esse é o segredo – analisou o faixa-preta.

O GP do BJJ Stars contará com atletas da nova geração e veteranos como Otavio e Lo. O faixa-preta da Gracie Barra elogiou a qualidade dos nomes escolhidos pela organização para participar do torneio e garantiu que, pelo nível dos atletas escalados, cada luta será como uma final de Mundial.

– O evento está de parabéns por ter escalado apenas lendas. Acho que nunca teve um card tão disputado quanto esse. Cada luta será como se fosse uma final de Mundial. O que me deixa feliz, pois treino com o objetivo sempre de dar o meu melhor e procurar ser o melhor naquilo que faço. Amo me testar contra os melhores. Acho que terão várias lutas eletrizantes e de muita movimentação. Teremos atletas usando mais a experiência e outros da nova geração vindo com tudo, com aquela sede de vencer. E, para apimentar ainda mais, o BJJ Stars está com uma premiação excelente. Fico muito feliz em ver o esporte que amo crescendo cada dia mais e se profissionalizando. É muito gratificante ver os atletas sendo bem recompensados por todo o esforço. O Jiu-Jitsu sempre foi um esporte que requer muita dedicação e trabalho duro, e nada mais justo que se tenha um bom incentivo por parte dos organizadores do evento. Parabéns mais uma vez ao BJJ Stars por contribuir na profissionalização do nosso esporte – concluiu Sousa.

CARD COMPLETO:

BJJ STARS IV

São Paulo-SP (ao vivo em PPV no www.bjjstars.tv )

Sábado, 14 de novembro de 2020

GP Peso Médio

Leandro Lo

Isaque Bahiense

Otavio Sousa

Gustavo Batista

Matheus Diniz

Jaime Canuto

Roberto Jimenez

Renato Canuto

Superlutas

Gabi Garcia x Claudia Do Val

Patrick Gaudio x Devhonte Johnson

Serginho Moraes x Rafael Lovato

Bia Mesquita x Thamara Ferreira

Victor Hugo x Erich Munis

Anna Rodrigues x Amanda Monteiro