Outer Worlds: atualização para Switch trará melhorias gráficas

A conta oficial de Outer Worlds confirmou que a próxima atualização vai melhorar os gráficos do jogo no Nintendo Switch. Ele foi lançado para a plataforma no dia 5 de junho, porém, muitos jogadores apontaram que o game sofreu inúmeras quedas na performance gráfica para se adequar ao console na época. Confira a seguir:

The Board is excited to announce that employees on the Nintendo Switch platform can expect to see a patch reach their device on Oct 21st!

We are also recruiting new employees to join us on the Halcyon Colony, so get ready to take advantage of a sale on the Switch on Oct 22nd! pic.twitter.com/1efUFBNWsv

