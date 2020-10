Outra noite inspirada de Keno: gol e assistências para os companheiros

O atacante Keno teve uma noite inspirada na vitória do Galo por 3 a 0, na noite de sábado, 10 de outubro, no Mineirão. O duelo, válido pela 15ª rodada do Brasileiro manteve o time mineiro isolado na liderança da competição, com 30 pontos, à frente de Flamengo, São Paulo e Internacional.

Keno fez o seu oitavo gol o campeonato, sendo um dos artilheiros da temporada e goleador máximo do Galo em 2020. Na partida diante do Esmeraldino deixou sua marca e ainda deu duas assistências, para os gols de Nathan e Marrony.

O avante do Galo comentou da performance e diz que o time tem de pensar somente no seu jogo, “esquecendo” os rivais.

-A gente tem que pensar na gente em primeiro lugar, esquecer Palmeiras e Flamengo, que estão atrás, porque a gente sabe que o campeonato é difícil. A gente tem que jogar todo jogo e procurar vencer. Houve uma derrota contra o Fortaleza que nos atrapalhou bastante, mas a gente vem fazendo uma boa campanha. E essa vitória é importante-disse Keno.